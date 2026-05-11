3 ideas para convertir en aesthetic tu antebaño con el estilo Quiet Luxury

Todos los espacios del hogar pueden ser diseñados y actualizados según las nuevas tendencias de diseño de interiores y decoración. Los expertos afirman que resulta siempre una buena idea modificar estos rincones de casa para que siempre sean de nuestro agrado.

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La Inteligencia Artificial (IA) y las redes sociales se han convertido en grandes aliadas de quienes aman remodelar su hogar y es que a través de ellas se pueden consultar todo lo que está en tendencia. Además, ciertas aplicaciones muestran ejemplos u ofrecen ideas para adaptar cada diseño a nuestros espacios.

¿Qué es el estilo Quiet Luxury?

En la actualidad, existen diferentes estilos y técnicas que se emplean a la hora de diseñar o decorar un ambiente. El estilo Quiet Luxury, o "lujo silencioso", es una tendencia estética y de consumo que se aleja de la ostentación y el uso excesivo de logotipos visibles, resume la IA.

La aplicación Gemini explica que, en lugar de gritar estatus a través de marcas reconocibles, se enfoca en la exclusividad discreta, priorizando la altísima calidad de los materiales, la confección artesanal y un diseño atemporal.

Un antebaño aesthetic

Gemini afirma que el estilo Quiet Luxury es una forma de elegancia refinada que solo es perceptible para quienes saben apreciar los detalles técnicos y la pureza de las líneas, basándose en la premisa de que el verdadero privilegio no necesita ser anunciado. En este punto, la Inteligencia Artificial indica que este estilo se basa en la premisa de "menos es más", pero con un enfoque en la calidad táctil y visual.

Es por esto que Gemini advierte que para convertir un antebaño en aesthetic y con el estilo Quiet Luxury, el objetivo es crear una atmósfera de spa privado que se sienta atemporal y costosa sin ser ostentosa. Para conseguirlo, nos comparte tres ideas a tener en cuenta:

Monocromatismo en tonos tierra y piedra: El lujo silencioso evita los contrastes estridentes. La clave es elegir una paleta de colores cohesiva que bañe todo el espacio (paredes, techos y mobiliario).



La técnica: Utiliza revestimientos de microcemento o pinturas con efecto "limewash" (pintura a la cal) en tonos arena, beige suave o gris cálido. Esto aporta una textura orgánica y artesanal.

El detalle: Si tienes muebles de madera, opta por maderas claras como el roble natural o nogal mate, evitando los acabados brillantes que restan sofisticación.

Grifería y herrajes en acabados mate: El brillo del cromo tradicional puede romper la estética serena. Para un look aesthetic y lujoso, los metales deben tener una presencia discreta pero firme.



La elección: Cambia la grifería por modelos de líneas minimalistas en latón cepillado, oro mate o negro satinado.

La unidad: Asegúrate de que los tiradores de los cajones, el marco del espejo y las perchas para toallas sigan exactamente el mismo acabado metálico para mantener la armonía visual.

Curaduría de accesorios sensoriales: En este estilo, los objetos que dejas a la vista deben ser funcionales y estéticamente perfectos. Menos objetos, pero de mejor calidad.

