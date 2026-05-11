Qué manicura evitar si te muerdes las uñas: los acabados que delatan el hábito

La manicura no solo se trata de embellecer las uñas con colores, diseños y técnicas en tendencia. Esta disciplina busca además mejorar la salud de las uñas, promover su crecimiento y fortalecerlas, dependiendo de muchos factores.

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Quienes trabajan con uñas se encuentran a diario con diferentes problemáticas que deben resolver y ante las cuales concientizan a sus clientes. En este punto, la Inteligencia Artificial (IA) colabora al hacer alusión a ciertos hábitos que son perjudiciales para las uñas y que la manicura puede solucionar.

Cuando morderse las uñas es un hábito

La aplicación Gemini fue consultada en esta oportunidad sobre el hábito de morderse las uñas, al que esta tecnología explica que se lo conoce clínicamente como onicofagia y que suele originarse como una respuesta ante estados emocionales intensos.

Generalmente, reveló la IA, funciona como un mecanismo de descarga para aliviar el estrés, la ansiedad, el nerviosismo o incluso el aburrimiento. En este punto, Gemini advierte que se trata de un hábito que puede causar daños significativos tanto estéticos como estructurales en las uñas y que, en algunos casos considerados crónicos, el daño en la matriz de la uña puede ser irreversible, afectando permanentemente su forma y salud.

¿Qué manicura debes evitar?

Ante lo señalado anteriormente, la Inteligencia Artificial explica que si tienes el hábito de morderte las uñas, el objetivo de una buena manicura no es solo estético, sino también funcional. Esto lo afirma porque “debe ayudar a proteger la uña y, sobre todo, no resaltar las irregularidades de la superficie o la piel circundante”.

Es por eso que Gemini detalla qué acabados y estilos de uñas es mejor evitar para no "delatar" el hábito y cuáles son tus mejores aliados:

Evita los tonos oscuros y vibrantes: Los colores como el negro, rojo intenso, azul marino o borgoña crean un contraste muy fuerte con la piel. Esto hace que cualquier irregularidad en el borde de la uña o una longitud desigual sea inmediatamente visible.



El riesgo: El ojo se va directo al color, y si la uña es muy corta, acentúa la sensación de "uña pequeña".

Huye del acabado "mate": Aunque el mate es tendencia, es muy implacable con la textura. Si la superficie de tu uña no es perfectamente lisa debido a las mordeduras, el acabado mate resaltará cada relieve, estría o imperfección.



La alternativa: El acabado Ultra-Glossy (brillante) refleja la luz y ayuda a camuflar visualmente las irregularidades de la superficie.

Cuidado con el "nail art" complejo: Los diseños geométricos, líneas rectas o puntos precisos requieren un lienzo simétrico para verse bien. En uñas mordidas, donde la forma del borde libre suele ser irregular, estos diseños pueden verse torcidos o amontonados.



El riesgo: Resaltan la falta de simetría entre un dedo y otro.

Manicura francesa tradicional: Es el mayor error para quien se muerde las uñas. La línea blanca marca exactamente dónde termina la placa de la uña y dónde empieza el borde libre. Si tienes el lecho ungueal corto, la manicura francesa solo servirá para subrayar lo pequeña que es la uña.

