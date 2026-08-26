5 ideas para ampliar tu pasillo y modernizarlo sin obra

Para ampliar un pasillo sin obra, los expertos en diseño de interiores recomiendan recurrir a colores claros, espejos, iluminación estratégica, muebles de poco fondo y una decoración vertical. Estas intervenciones no modifican la estructura de la vivienda, pero sí pueden cambiar considerablemente la percepción de sus dimensiones.

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El pasillo suele ser uno de los espacios más difíciles de decorar en el hogar porque generalmente es estrecho y tiene una función principalmente de circulación. Sin embargo, el diseño de interiores contemporáneo propone aprovecharlo como una transición entre ambientes.

La American Society of Interior Designers (ASID) destaca la importancia de considerar la iluminación, la escala, el color y la distribución del mobiliario para crear interiores funcionales y visualmente equilibrados. Esta es la manera de lograrlo.

¿Cómo ampliar visualmente un pasillo sin hacer obras?

Una combinación adecuada de acabados y elementos decorativos puede modificar la percepción de profundidad, altura y amplitud. Estas son 5 ideas que pueden aplicarse fácilmente:



Pintar las paredes en tonos claros: blancos cálidos, beige, gris muy suave o tonos arena reflejan mejor la luz y generan una sensación de mayor amplitud. Para un resultado contemporáneo, también se puede utilizar el mismo color en paredes y puertas y crear una transición visual más uniforme. Colocar espejos estratégicamente: un espejo grande en una de las paredes puede reflejar la iluminación y crear una sensación de profundidad. Los interioristas aconsejan elegir un modelo de líneas sencillas para evitar recargar un espacio que ya es estrecho. Mejorar la iluminación: combinar una luz general con apliques de pared o pequeños puntos de iluminación puede eliminar zonas oscuras y hacer que el pasillo se perciba más abierto. Las luminarias colocadas de manera uniforme también ayudan a evitar contrastes excesivos. Utilizar muebles estrechos: una consola de poco fondo puede aportar almacenamiento y una superficie decorativa sin obstaculizar el paso. Los modelos suspendidos resultan especialmente útiles porque dejan libre parte del suelo. Decorar las paredes en sentido vertical: cuadros, fotografías o paneles colocados siguiendo una composición vertical pueden dirigir la mirada hacia arriba y reforzar la percepción de altura. Otra alternativa es instalar un revestimiento de listones verticales en una sección de la pared.

¿Qué colores y elementos de decoración hacen que un pasillo se vea más grande?

Además de eliminar obstáculos, los especialistas aconsejan crear continuidad visual entre el pasillo y las habitaciones que lo rodean. La elección de colores, materiales y accesorios puede hacer que el recorrido parezca más uniforme y menos fragmentado.



Mantener una paleta cromática reducida: utilizar dos o tres tonos relacionados evita una sensación de saturación y favorece una imagen más ordenada.

utilizar dos o tres tonos relacionados evita una sensación de saturación y favorece una imagen más ordenada. Priorizar acabados que reflejen la luz: superficies satinadas, espejos y algunos detalles metálicos pueden ayudar a distribuir visualmente la iluminación.

superficies satinadas, espejos y algunos detalles metálicos pueden ayudar a distribuir visualmente la iluminación. Evitar muebles demasiado voluminosos: en un espacio de circulación reducido, una pieza grande puede dificultar el paso y hacer que el pasillo parezca todavía más estrecho.

en un espacio de circulación reducido, una pieza grande puede dificultar el paso y hacer que el pasillo parezca todavía más estrecho. Instalar una alfombra longitudinal: un diseño estrecho y alargado puede enfatizar la profundidad del espacio. Es importante elegir un modelo que no interfiera con la apertura de las puertas.

un diseño estrecho y alargado puede enfatizar la profundidad del espacio. Es importante elegir un modelo que no interfiera con la apertura de las puertas. Reducir el exceso de objetos: mantener las superficies despejadas disminuye el ruido visual y hace que el ambiente se perciba más ligero.

La ASID considera que la escala y la proporción son elementos fundamentales del diseño de interiores. Por eso, los especialistas recomiendan medir el ancho del pasillo antes de incorporar cualquier mueble o accesorio y garantizar que quede suficiente espacio libre para circular cómodamente.