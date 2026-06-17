5 alternativas para reemplazar la pintura tradicional y hacer que los pasillos parezcan más anchos

Los pasillos suelen ser una de las zonas más olvidadas de la casa, especialmente cuando son largos, estrechos o cuentan con poca iluminación. Sin embargo, una decoración bien planificada puede cambiar por completo la percepción del espacio. Más allá de servir como una simple zona de paso, estos ambientes tienen el potencial de aportar estilo, amplitud visual y continuidad al diseño del hogar.

Para lograrlo, no siempre es necesario recurrir a la pintura convencional. Hoy existen diversas alternativas a la pintura tradicional para pasillos que permiten añadir textura, profundidad y personalidad a las paredes. Desde revestimientos decorativos hasta materiales que reflejan mejor la luz, estas opciones ayudan a ampliar visualmente un pasillo y a reducir la sensación de estrechez que suele caracterizar a este tipo de espacios.

Estas son 5 alternativas para cambiar la pintura tradicional y hacer que los pasillos parezcan más amplios

1. Alfombras que ayuden a equilibrar las proporciones. Las alfombras son una excelente alternativa para transformar un pasillo sin intervenir las paredes. En espacios largos y estrechos, los diseños con formas redondeadas, patrones transversales o varias piezas distribuidas a lo largo del recorrido pueden romper el efecto de túnel y hacer que el ambiente se perciba más equilibrado.

Las alfombras son una excelente alternativa para transformar un pasillo sin intervenir las paredes. En espacios largos y estrechos, los diseños con formas redondeadas, patrones transversales o varias piezas distribuidas a lo largo del recorrido pueden romper el efecto de túnel y hacer que el ambiente se perciba más equilibrado. 2. Revestimientos y acabados decorativos en lugar de pintura tradicional. Si buscas alternativas a la pintura tradicional para pasillos, los revestimientos decorativos y los papeles tapiz son una opción muy efectiva. Utilizar texturas suaves o destacar la pared del fondo con un diseño diferente genera profundidad y reduce la sensación de longitud excesiva. Los tonos claros siguen siendo los mejores aliados para reflejar la luz y crear una mayor sensación de amplitud.

Si buscas alternativas a la pintura tradicional para pasillos, los revestimientos decorativos y los papeles tapiz son una opción muy efectiva. Utilizar texturas suaves o destacar la pared del fondo con un diseño diferente genera profundidad y reduce la sensación de longitud excesiva. Los tonos claros siguen siendo los mejores aliados para reflejar la luz y crear una mayor sensación de amplitud. 3. Combinar dos tonos en las paredes. Una forma sencilla de ampliar visualmente un pasillo es dividir la pared en dos colores. El truco consiste en colocar el tono más oscuro en la parte inferior y el más claro en la superior. Esta combinación aporta equilibrio visual y hace que el espacio se sienta más abierto. Además, añade interés decorativo sin recargar el ambiente.

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