¡Prepara un desayuno delicioso y confiable! Conoce cómo hacer unos hot cakes esponjosos al estilo MasterChef 24/7

Como nunca hay que menospreciar el desayuno y menos las propuestas clásicas con el fin de comenzar bien el día, en esta ocasión te traemos la receta completa para preparar paso a paso unos deliciosos y esponjosos hot cakes al estilo MasterChef 24/7, los cuales te darán lo necesario para rendir por las mañanas.

La receta COMPLETA para hacer hot cakes esponjosos

Ingredientes:

• 125 g de harina

• 12 g de azúcar (1 cucharada)

• 5 g de polvo para hornear (1 cucharadita)

• 1 pizca de sal (aprox. 1 g)

• 1 huevo

• 180 ml de leche

• 5 ml de vainilla (1 cucharadita)

• 15 g de mantequilla derretida

Preparación:

1) Mezcla la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal en un tazón

2) En otro recipiente, mezcla el huevo, la leche, la vainilla y la mantequilla derretida

3) Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y mezcla ligeramente, sin batir en exceso

4) Calienta una sartén a fuego medio

5) Vierte una porción de la mezcla en la sartén y cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie

6) Voltea el hot cake y cocina hasta que esté dorado por ambos lados

7) Sirve caliente

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unos exquisitos bizcochos de vainilla, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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