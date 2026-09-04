5 ideas para toallas y servilletas con crochet y bordado en punto de cruz

Si necesitas ideas para toallas y servilletas con crochet o bordado de punto de cruz debes saber que el arte textil a mano sigue siendo una de las formas más hermosas y valoradas para personalizar el hogar.

Combinar el bordado en punto de cruz con delicadas orillas de crochet es una técnica clásica que transforma por completo piezas cotidianas como toallas de baño y servilletas de cocina en verdaderas obras de arte.

Si buscas renovar tus espacios con un toque artesanal o quieres emprender un negocio de manualidades, fusionar estas dos disciplinas es el camino ideal.

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5 ideas para toallas y servilletas bordadas

Servilletas de cocina con motivos frutales

Las frutas son el diseño por excelencia para la cocina. Bordar manzanas, uvas o limones en punto de cruz al centro o en una esquina de la servilleta le da un aire fresco y tradicional. Para el acabado, teje una orilla de crochet de una sola vuelta en un color vibrante.

Servilleta de crochet con motivos florales para tu cocina|Pinterest

Juego de toallas con cenefas florales

Las rosas, tulipanes y flores geométricas nunca pasan de moda en el cuarto de baño. Compra toallas que incluyan una tira de cuadrillé para facilitar el bordado de punto de cruz.

Juego de toallas con bordado de punto de cruz|Pinterest

Servilletas para recuerdos

En bautizos, bodas o primeras comuniones, puedes dar servilletas personalizadas con las iniciales y la fecha del evento bordadas, así como tejiendo una puntilla de crochet en forma de abanicos pequeños alrededor de toda la servilleta.

Servilleta bordada para recuerdo de eventos especiales|Pinterest

Toallas de manos

Opta por patrones geométricos continuos en punto de cruz utilizando colores neutros y teje un borde de crochet con ondas suaves o flecos tejidos en la parte inferior de la toalla.

Toalla de manos con orillas de crochet|Pinterest

Servilletas de pan

Borda pequeñas tazas de café, teteras o espigas de trigo en punto de cruz. Teje un ribete de crochet compacto y tupido utilizando hlo macerizado.

¿Qué materiales necesitas para tejer toallas y servilletas bordadas?

Para que tus proyectos de toallas y servilletas con crochet y bordado de punto de cruz queden perfectos y tengan una larga vida útil, necesitas insumos adecuados.

Para las servilletas tela cuadrillé, que tiene cuadrícula visible ideal para contar puntos de cruz fácilmente. Para las toallas, algunas ya fabricadas de baño o de manos que traigan una cenefa o banda de tela cuadrillé integrada.

Opta por hilos de alta calidad, así como agujas paa punto de cruz y gancho de crochet o ganchillo, además de tijeras pequeñas de cigüeña o de costura para cortar las hebras al ras sin dañar el tejido.

