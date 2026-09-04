Limón con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan usarlo y para qué sirve

¿Harto de la grasa en la cocina? ¡Mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de limón! Así como lo lees. Crear una pequeña pasta con esos ingredientes caseros funciona perfecto como desengrasante natural; pues el ácido del limón y la acción abrasiva del bicarbonato se complementan, dando como resultado uno de los mejores limpiadores. A continuación, te explicamos cómo usar este hack para que tus trastes y superficies grasosas queden deslumbrando de limpio.

También te puede interesar: Café con bicarbonato: por qué recomiendan y para qué sirve

¿Cómo hacer un desengrasante con bicarbonato de sodio y limón?

Crear esta pasta desengrasante es bastante sencillo. Sólo necesitas un poco de bicarbonato y las gotas de un limón. Lo primero que debes hacer es espolvorear el bicarbonato de manera directa en la superficie que desees limpiar, ya sea la campana de la cocina, la estufa u otros artículos del hogar, como ollas o sartenes de acero inoxidable. Posteriormente, deberás exprimir el jugo de un limón fresco sobre lo que espolvoreaste. ¿El resultado? Una mezcla burbujeante y espumosa. ¡No la toques!

Deja que la mezcla actúe entre 5 y 10 minutos para que la grasa que esté pegada en la superficie pierda su fuerza y afloje poco a poco. Una vez pasado el tiempo de espera, toma un paño húmedo o una esponja y retira los residuos de la pasta creada con un poco de agua tibia y listo. El resultado será una superficie brillante. Lo mejor de este hack es que también sirve para neutralizar los malos olores y no raya las superficies, especialmente si remueves la mezcla con un paño o una esponja de microfibra ultrasuave.

| Crédito: Pexels

Otros beneficios del bicarbonato de sodio y el limón

Si bien uno de sus principales usos es el de un desengrasante natural, el mezclar bicarbonato de sodio con limón también puede usarse para otras cosas, como retirar manchas amarillas de la ropa blanca. El procedimiento es bastante similar al explicado con anterioridad. La única diferencia es que la mezcla debe aplicarse sobre la mancha en cuestión.

Ahora que sabes este hack, dale un pequeño respiro a tu cartera. Deja de gastar en limpiadores y jabones de cocina e intenta deshacerte de las manchas de grasa con un poco de bicarbonato y limón.