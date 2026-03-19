3 ideas de comidas rápidas para Cuaresma

La Cuaresma es una tradición cristiana durante la que algunas comidas son especiales debido a que forman parte de un ritual de abstinencia y penitencia. Hoy te presentamos recetas rápidas y fáciles de hacer si estás evitando el consumo de carnes rojas.

Durante esta temporada del año, los viernes de Cuaresma son días en los que hay que poner a trabajar la creatividad en la cocina, priorizando ingredientes de origen vegetal y en ocasiones pescado.

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Recetas rápidas de comidas para Cuaresma

Pescadillas de atún exprés

Ideales para cuando tienes poco tiempo para hacer de comer. Solo necesitas algunas latas de atún y después de drenarlas ponerlas en un sartén junto con cebolla y jitomate. Después rellenas las tortillas de maíz y las doras en aceite o en la freidora de aire. Puedes acompañar con una ensalada fresca y con alguna salsa o guacamole.

Las pescadillas de atún son el platillo ideal para la Cuaresma|Pinterest: kiwilimón

Tostadas de queso panela con mango

Para un platillo rápido y fresco, nada mejor que esta receta. Aprovechando la temporada de mango, corta un par en cuadros pequeños, también corta unos cubos de queso panela y si lo prefieres puedes agregar surimi. Esto lo mezclarás con lechuga, cebolla morada y chile. Después armas las tostadas y si lo prefieres complementas con limón.

El mango es una fruta de temporada durante la Cuaresma|Pinterest

Ceviche de lentejas

Un platillo apto para vegetarianos y veganos e ideal para la Cuaresma, solo necesitas cocer y escurrir una taza de lentejas. Ya que estén frías las agregarás a un recipiente grande en el que incorporarás también un poco de cilantro, cebolla, jitomate, jalapeños, jugo de limón y un poco de orégano. Puedes acompañar con tostadas y adheresos de tu preferencia.

El ceviche de lentejas se sirve en tostadas y se acompaña con aguacate|Pinterest

Cualquiera de estas tres recetas solo toma algunos minutos para estar lista, aunque es preferible que en el caso de las lentejas, las pongas a remojar en agua una noche antes, así facilitarás su cocción y también disminuirás los problemas de gases que pueden aparecer tras comer estas legumbres.