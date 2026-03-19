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3 ideas de comidas rápidas para Cuaresma

Estas son algunas de las comidas más fáciles y rápidas de hacer y degustar durante la Cuaresma, una temporada en la que algunos restringen las carnes rojas

Las mejores recetas de comidas rápidas para cocinar en Cuaresma
Las mejores recetas de comidas rápidas para cocinar en Cuaresma|Pexels: Vladimir Gladkov

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La Cuaresma es una tradición cristiana durante la que algunas comidas son especiales debido a que forman parte de un ritual de abstinencia y penitencia. Hoy te presentamos recetas rápidas y fáciles de hacer si estás evitando el consumo de carnes rojas.

Durante esta temporada del año, los viernes de Cuaresma son días en los que hay que poner a trabajar la creatividad en la cocina, priorizando ingredientes de origen vegetal y en ocasiones pescado.

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Recetas rápidas de comidas para Cuaresma

  • Pescadillas de atún exprés

Ideales para cuando tienes poco tiempo para hacer de comer. Solo necesitas algunas latas de atún y después de drenarlas ponerlas en un sartén junto con cebolla y jitomate. Después rellenas las tortillas de maíz y las doras en aceite o en la freidora de aire. Puedes acompañar con una ensalada fresca y con alguna salsa o guacamole.

Las pescadillas de atún son el platillo ideal para la Cuaresma
Las pescadillas de atún son el platillo ideal para la Cuaresma|Pinterest: kiwilimón

  • Tostadas de queso panela con mango

Para un platillo rápido y fresco, nada mejor que esta receta. Aprovechando la temporada de mango, corta un par en cuadros pequeños, también corta unos cubos de queso panela y si lo prefieres puedes agregar surimi. Esto lo mezclarás con lechuga, cebolla morada y chile. Después armas las tostadas y si lo prefieres complementas con limón.

El mango es una fruta de temporada durante la Cuaresma
El mango es una fruta de temporada durante la Cuaresma|Pinterest

  • Ceviche de lentejas

Un platillo apto para vegetarianos y veganos e ideal para la Cuaresma, solo necesitas cocer y escurrir una taza de lentejas. Ya que estén frías las agregarás a un recipiente grande en el que incorporarás también un poco de cilantro, cebolla, jitomate, jalapeños, jugo de limón y un poco de orégano. Puedes acompañar con tostadas y adheresos de tu preferencia.

El ceviche de lentejas se sirve en tostadas y se acompaña con aguacate
El ceviche de lentejas se sirve en tostadas y se acompaña con aguacate|Pinterest

Cualquiera de estas tres recetas solo toma algunos minutos para estar lista, aunque es preferible que en el caso de las lentejas, las pongas a remojar en agua una noche antes, así facilitarás su cocción y también disminuirás los problemas de gases que pueden aparecer tras comer estas legumbres.

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