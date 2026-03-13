5 ideas de uñas francesas marrón para lucir impecable

Unos de los diseños que no pasan de moda son las uñas francesas. El color más utilizado es el clásico blanco que es un símbolo de sofisticación que se adapta a todo tipo de situación.

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En los últimos meses se ha posicionado como color predilecto el marrón que aporta calidez y un toque moderno. Ten en cuenta que el marrón chocolate no es la única opción ya que hay alternativas como el terracota o puedes mezclar el marrón con un blanco lechoso.

¿Cuáles son las uñas francesas en tendencia?

Uñas francesas con corazones

Aquí puedes combinar una manicura francesa en marrón con dibujos en forma de corazones. No hace falta que recurra a diseños llamativos ya que puedes aprovechar el color natural de la uña para dibujar un corazón sutil, mientras el resto de la uña se rellena con el mismo tono marrón, creando un resultado muy especial.

Efecto glazed

En este caso tenemos un transformar una manicura francesa clásica en algo más especial. Lo que debes hacer es pintar la tradicional línea en color marrón y añadir después un efecto glaseado por encima, que aporta un brillo sutil, elevando el resultado final sin perder la sencillez de las uñas francesas.

Uñas blanco y marrón

El marrón es el color tendencia por lo que si lo combinas con un blanco vas a obtener un diseño impecable. Puedes incorporar a los dos tonos por medio de pequeños dibujos, como corazones, flores o estampados de cuadros, que aportan un toque creativo. La elección depende del estilo de cada una.

Decorada con flores

En la primavera sin dudas lo que no pueden faltar son las flores. Aquí vas a combinar la francesa con otras uñas pintadas en un solo color y decoradas con una flor en el centro de la uña, ideal para los meses primaverales.

Un toque de glitter

Por último, tenemos este estilo que tiene mucho brillo por lo que elevará tu look. Coloca un toque ligero de glitter en el borde de la uña para aportar luz y verte increíble.