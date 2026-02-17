5 tips para maquillar tus ojos si son marrones
Cada color tiene su forma de maquillarse, por ello conviene prestar atención si tu interés está en los ojos marrones. Apunta cada uno de los detalles.
Tal vez fuiste parte de la población a la que se despreció por tener los ojos marrones, pues muchos piensan que solamente lo verde o lo azul es lo hermoso. Sin embargo, el marrón puede favorecerse extraordinariamente con buenas combinaciones de maquillaje. Por ello, este artículo indica la forma ideal para favorecer este bellísimo color de ojos.
Venga La Alegría | Programa 16 de febrero 2026 Parte 2 | El Show de Perdedores, el perreo masivo de El Malilla y más
¿Cómo debe maquillarse alguien que tiene los ojos marrones?
La realidad es que la mayoría de las personas tienen este color de ojos, por ello es elemental tener estos consejos a la mano y entender también la información. Y es que las personas que tienen estos ojos pueden emplear decenas de colores y de combinaciones. No es tan limitado como otros casos, se puede resaltar la mirada, darle profundidad y al mismo tiempo sofisticación.
Para lograr los objetivos de este color de ojos, es necesario llevar cejas definidas, pintar la línea de agua con un lápiz blanco, agrandar los ojos marrones, utilizar tonos intensos, distingue entre looks de noche y de día y corrige las ojeras. Todo esto con la finalidad de que los ojos marrones destaquen por sobre todas las cosas, aunque una correcta ejecución es clave para que un maquillaje sea estéticamente agradable.
En ese sentido, entendiendo en lo general lo que se debe hacer para concretar un buen maquillado, toca ver paso por paso la ejecución.
¿Cuál es el paso a paso para que una persona con ojos marrones se maquille?
Cada persona es libre de elegir una u otra combinación, tonos, colores y procedimientos. Pero aquí se deja una línea de paso por paso, esperando que sea de utilidad para conseguir un buen maquillaje.
@valelenzk Mi maquillaje favoritooo para ojos cafés🤎✨ ig:valelenzk #maquillajetutorial #makeupforbrowneyes #smokeyeye #toastymakeup #maquillajedeojos @Maybelline NY @Diorbeauty @Hourglass Cosmetics @Saie @Clinique @Makeup By Mario @L.A. Girl Cosmetics @makeupforever @centellacosmetics.peru @Haus Labs ♬ sonido original - Vale Lenz
- Lo primero es establecer la base, esto en un tono neutro y en la parte del párpado móvil.
- Como segundo punto es darle color, donde la recomendación radica en hacerlo con un tono que favorezca el ojo marrón.
- El tercer punto es definir la cuenca para añadir profundidad, gracias a tonos tierra como el marrón medio.
- En cuarto sitio se debe delinear, recomendando que sea con un lápiz en marrón o negro con un trazo fino. Así se conseguirá un efecto natural.
- En penúltimo paso el objetivo es iluminar en tono dorado, bajo el lagrimal y la ceja.
- Y en la última parte se requiere finalizar con la máscara de pestañas, con uso de marrón oscuro o negro en totalidad.