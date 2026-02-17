5 tips para maquillar tus ojos si son marrones

Tal vez fuiste parte de la población a la que se despreció por tener los ojos marrones, pues muchos piensan que solamente lo verde o lo azul es lo hermoso. Sin embargo, el marrón puede favorecerse extraordinariamente con buenas combinaciones de maquillaje. Por ello, este artículo indica la forma ideal para favorecer este bellísimo color de ojos.

¿Cómo debe maquillarse alguien que tiene los ojos marrones?

La realidad es que la mayoría de las personas tienen este color de ojos, por ello es elemental tener estos consejos a la mano y entender también la información. Y es que las personas que tienen estos ojos pueden emplear decenas de colores y de combinaciones. No es tan limitado como otros casos, se puede resaltar la mirada, darle profundidad y al mismo tiempo sofisticación.

Para lograr los objetivos de este color de ojos, es necesario llevar cejas definidas, pintar la línea de agua con un lápiz blanco, agrandar los ojos marrones, utilizar tonos intensos, distingue entre looks de noche y de día y corrige las ojeras. Todo esto con la finalidad de que los ojos marrones destaquen por sobre todas las cosas, aunque una correcta ejecución es clave para que un maquillaje sea estéticamente agradable.

En ese sentido, entendiendo en lo general lo que se debe hacer para concretar un buen maquillado, toca ver paso por paso la ejecución.

¿Cuál es el paso a paso para que una persona con ojos marrones se maquille?

Cada persona es libre de elegir una u otra combinación, tonos, colores y procedimientos. Pero aquí se deja una línea de paso por paso, esperando que sea de utilidad para conseguir un buen maquillaje.