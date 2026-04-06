9 ideas para que tu techo se vea moderno y minimalista

El 2026 sigue sorprendiendo con las tendencias en decoración de interiores y exteriores. Es que no solo la llegada de la primavera ha traído nuevos aires a las casas sino que ciertas técnicas de diseño y decoración ayudan a convertir hogares en espacios de admiración.

Exclusiva: Plutarco Haza revela que ya filmó cuatro películas en Hollywood

Las propuestas no solo se enfocan en los ambientes más populares de las casas sino que balcones, terrazas y patios internos también están incluidos en algunas transformaciones. En esta oportunidad, algunas ideas de decoración invitan a darle al techo de nuestro hogar el protagonismo que se merece, moderno y minimalista.

¿Por qué decorar el techo?

Decorar el techo, a menudo llamado la "quinta pared", es una estrategia clave para transformar por completo la atmósfera de una habitación sin ocupar espacio físico, precisa Gemini, Inteligencia Artificial desarrollada por Google.

Esta tecnología añade que al añadir color, molduras, papel tapiz o vigas de madera, se logra dirigir la mirada hacia arriba, lo que puede generar una sensación de mayor amplitud en espacios pequeños o aportar calidez y equilibrio en salas con techos demasiado altos.

¿Cómo decorar tu techo?

Gemini afirma que en las tendencias actuales de 2026, integrar el techo en la narrativa decorativa demuestra una atención al detalle que eleva el valor visual de cualquier hogar, convirtiendo una superficie habitualmente olvidada en una declaración de estilo personal.

Es en este marco que los expertos en diseño de interiores han dejado al descubierto nueve ideas originales y creativas para decorar el techo de nuestra casa y dotarlo de un gran protagonismo:

