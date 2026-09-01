5 ideas para decorar las botellas de agua de los Saja Boys de KPop Demon Hunters

En los supermercados podemos encontrarnos botellas de aguas ya personalizadas, pero muchas de ellas adquieren un aspecto muy simple o no cuenta con un decorado que nos guste, en especial si eres fan de los Saja Boys de las KPop Demon Hunters.

Para que puedas cambiar su aspecto, te daremos 5 ideas para decorar el envase, una gran alternativa para darle una mejor apariencia llena de color, ideal para ti o para los pequeños de tu casa.

5 ideas para decorar las botellas con los Saja Boys

Antes de explicarte las 5 ideas para decorar tus botellas de agua, es importante que consideres qué vas a usar, ya que puedes aplicar stickers o pintura acrílica, pero no olvides sellar tu trabajo para que el agua no se encargue de desprender todo con el agua o durante su limpieza. Una vez que consideraste lo siguiente, analiza los siguientes diseños de los Saja Boys de las KPop Demon Hunters:

Soda Pop

Una gran opción que puedes hacer es imprimir algunas etiquetas de la "Soda Pop", una canción que tiene el mismo nombre, por el que la ficticia banda de KPop se hace famosa en poco tiempo. Puedes encontrar algunas etiquetas similares en Pinterest para imprimirla y darle un aspecto más personalizado, puedes encontrarlo con diversos colores y estilos

Saja Boys con su aspecto de demonio

Recordemos que los Saja Boys en realidad son demonios que buscan apoderarse del mundo mortal con la música, razón principal por la que deciden hacerse una agrupación para obtener el poder absoluto. Puedes imprimir a los personajes en forma de sticker para poder adherirlo a tu envase.

Diseño moderno

Si deseas salirte del mismo estilo de siempre, no temas, en Pinterest puedes encontrar todo tipo de diseños disponibles, permitiendo que puedas escoger tu favorito. Hay una ilustración, en la que solamente vemos la silueta de los personajes en blanco, mientras que su cuerpo cuenta un color pastel que los representa. Una gran opción para tener algo elegante pero divertido.

Muchos diseños en una sola botella

Si estas dispuesto a hacer diseños más llamativos o a juntar varios elementos, no te preocupes, puedes crear el tuvo, puedes colocar a los personajes con su aspecto de humano y de demonio en un solo espacio, siendo una gran alternativa para obtener un look más llamativo.

Sus ojos

Otra opción de diseño que puedes escoger son solamente las miradas de cada uno de ellos, un aspecto que es fácil identificar para las fanáticas. Es algo igualmente discreto que puedes usar en tus envases de forma sencilla.