3 ideas para decorar el área bajo la escalera con estilo y utilidad

Cada rincón de nuestro hogar tiene su importancia, ya sea para relajarse o para llevar a cabo tareas productivas. Es por ese motivo que los expertos en decoración invitan a acondicionarlos para convertirlos en lugares en donde permanecer sea siempre una experiencia agradable.

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La Inteligencia Artificial (IA) está haciendo las veces de consejera para quienes buscan ideas de decoración y es que esta tecnología puede analizar bases de datos sobre las nuevas tendencias del rubro. Además, esta tecnología permite adecuar esas ideas a las características de nuestro hogar.

¿Por qué decorar el área bajo la escalera?

Como se mencionó, todo los espacios del hogar tienen su importancia y es por eso que ni siquiera el área debajo de la escalera debemos dejar en el olvido. Gemini precisa que aprovechar ese espacio es una de las estrategias más inteligentes en el diseño de interiores, ya que permite transformar un "punto muerto" en un área funcional y con propósito.

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“Al decorar o intervenir este hueco, se elimina la sensación de vacío y se mejora la fluidez visual del hogar, logrando que la transición entre niveles se sienta integrada”, afirma la IA. En este punto, advierte que, dependiendo de las necesidades, puede convertirse en una zona de almacenamiento discreta, un rincón de lectura acogedor o incluso un pequeño jardín interno que aporte frescura y vida a la estancia.

¿Cómo decorar el área bajo la escalera?

Gemini remarca que, además del aspecto práctico, el área bajo la escalera ofrece una oportunidad única para reflejar el estilo personal y elevar la estética de la casa. Esta Inteligencia Artificial señala que con un poco de ingenio puede pasar de ser un "depósito de cajas" a un punto focal de diseño y comparte tres propuestas que combinan estética con funcionalidad:

El rincón de lectura y relax (Daybed): Si el hueco tiene suficiente profundidad, puedes crear un refugio acogedor. Esta opción añade calidez visual y un espacio extra para descansar sin ocupar metros en la sala principal.



Instalación: Coloca un banco a medida con una colchoneta tapizada y varios cojines de diferentes texturas.

Almacenamiento: Aprovecha la parte inferior del banco para instalar cajones profundos donde guardar mantas o calzado.

Toque de estilo: Instala una tira de luz LED cálida o un par de apliques de pared para crear una atmósfera íntima.

Estación de café o bar gourmet: Transformar este espacio en un área social es ideal si la escalera se encuentra cerca del comedor o la cocina. Es una solución elegante que libera espacio en la encimera principal.



Configuración: Un mueble bajo con una superficie de piedra (mármol o cuarzo) para la cafetera o preparación de cócteles.

Verticalidad: Instala estantes flotantes de madera para exhibir tazas de autor, botellas o copas de cristal.

Detalle útil: Si hay posibilidad de conexión eléctrica, puedes incluir una pequeña cava de vinos o un frigobar panelado que quede oculto tras el diseño.

Jardín interior "Zen": Si prefieres priorizar la estética y el bienestar sobre el almacenamiento, un jardín seco o hidropónico es la mejor alternativa. Esto aporta vida y purifica el aire de la casa.

