Anahí sufre brutal caída y preocupa a fans: este es su estado de salud

Anahí preocupó mucho a millones de fans luego de revelar que sufrió una fuerte caída mientras realizaba ejercicios de pilates aéreo. El accidente ocurrió el pasado 11 de mayo y el momento quedó captado en cámara. Las imágenes se volvieron virales de inmediato, pues se mostraba el momento exacto en el que perdió la concentración y se terminó soltando de la barra, lo que la llevó a caer sobre su espalda y cuello. La propia exintegrante de RBD fue la que compartió las imágenes y confirmó unas horas más tarde que se encuentra fuera de peligro.

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¿Cómo fue la caída de Anahí?

El accidente ocurrió mientras Anahí practicaba una rutina aérea similar al pilates suspendido con barra. Como una gimnasta, la actriz se cuelga con la espalda hacia el piso, llevando sus piernas al pecho. Es ahí cuando ella pierde la fuerza en las manos, por lo que termina cayendo desde la altura sobre su espalda. El golpe parece que le afecta y lastima la espalda y el cuello, por lo que los fans de inmediato se preocuparon.

Anahí se acidenta durante exercício e tranquiliza os fãs: “Tudo bem, graças a Deus. Mas que susto, amiguinhos...”



Hoje, Anahí estava fazendo, como de costume, seus exercícios diários quando sofreu uma queda do aparelho de pilates. Deu para perceber que ela bateu forte a região… pic.twitter.com/xHrOAjb88u — Todo RBDmaníaco (@tdrbdmaniaco) May 11, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Anahí?

La frase de la cantante que se volvió viral e inmediatamente encendió las alarmas fue: “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo”. Algunos ya pensaban lo peor y de inmediato se viralizó. Poco después, Anahí tranquilizó a sus seguidores publicando una actualización que revelaba que no sufrió fracturas ni lesiones graves.

De hecho, en sus redes sociales publicó una radiografía y mensajes positivos para tranquilizar a todos aquellos que se preocuparon por el accidente. Para finalizar, la propia cantante se burló del momento y lo describió como “artes circenses peligrosas”.

¿Por qué los fans de Anahí se preocuparon?

Los fans, al ver el video, de inmediato se preocuparon por su cuello y no tardaron en recordar antiguas lesiones que había sufrido la artista. Fue por eso que no dudaron en mandarle mensajes de apoyo y le pidieron tener más cuidado con esos ejercicios tan complejos.