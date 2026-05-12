La alacena de la cocina, que se vería bien con estas 3 ideas de luces LED, pero sin instalar cableado para así darle un toque moderno, es uno de los objetos indispensables para este tipo de espacios, ya que sirve como almacén de alimentos o trastes, así como para instalar electrodomésticos como el horno de microondas, que puedes reemplazar por 4 opciones de soluciones más aesthetic.

En algunos casos, las personas no son muy fans del microondas, por lo que deciden descartarlos de su cocina, dejando un hueco en la alacena. No obstante, ese pequeño espacio puede ser utilizado por algo que sí sea del agrado y pueda disfrutar la mayoría de la familia. Conoce las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic.

Las opciones para reemplazar el espacio del horno de microondas

1. Estación de café: Si eres amante de este tipo de grano, puedes tener una pequeña estación con los electrodomésticos más importantes, a fin de que puedas prepararte tu café tal y como lo hacen en el negocio donde siempre compras tu bebida favorita.

4 opciones para reemplazar el espacio del horno de microondas en la alacena por soluciones más aesthetics|Pinterest

2. Minibar: En el espacio del microondas puedes almacenar tus botellas y copas, a fin de que estén a la vista y sea más práctico sacarlas cuando haya visitas o gustes de un buen trago por la noche o después de comer.

4 opciones para reemplazar el espacio del horno de microondas en la alacena por soluciones más aesthetics|Pinterest

3. Espacio para la air fryer: Este electrodoméstico llegó para quedarse y sustituir al microondas y en algunas veces al horno, ya que se pueden preparar platillos de manera rápida y sin mucha grasa.

4 opciones para reemplazar el espacio del horno de microondas en la alacena por soluciones más aesthetics|Pinterest

4. Plantas: El espacio vacante donde iría el microondas lo puedes utilizar como una pequeña área verde al poner algunas plantas. Puedes elegir diferentes especies, como lo son las que ahuyentan los insectos o neutralizan los olores que se producen en la cocina. Asimismo, las que son condimentos, como la albahaca, menta, romero y perejil, por mencionar algunas.