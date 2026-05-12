Para lograr que un espacio de la casa se vea diferente no se requiere de una gran obra de remodelación, pues en algunas ocasiones basta con reemplazar algunos objetos o muebles, como lo es la base del colchón de la cama en la habitación. Por ello, traemos para ti estas 5 soluciones más aesthetic y elegantes, como lo son estas opciones para sustituir el tradicional escurridor de platos.

Las bases del colchón que más dominan o dominaron el mercado son las de madera y metal, materiales resistentes para sostener más de 3 personas en el mismo espacio. Pero ahora en el mercado hay más variedades, a fin de que combinen con el ambiente moderno de la casa y de la habitación, donde puedes aplicar estas 4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más modernas y económicas.

Las opciones para reemplazar la base del colchón

1. Flotante: Este diseño es futurista y moderno, pues a simple vista parece que la cama flota. No obstante, este efecto se crea por las patas ocultas que tiene la base, la cual incluye iluminación LED y puertos USB integrados, a fin de que puedas cargar tu celular cerca de la cama.

5 opciones para reemplazar la base del colchón de la cama por soluciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

2. Tapizadas: Estas bases están tapizadas de lino o terciopelo, lo que le dará a tu habitación una imagen lujosa y sofisticada. Un plus es que la mayoría vienen integradas con cabeceras acolchonadas, para que te sientas cómodo mientras disfrutas de una película o trabajas desde la cama.

5 opciones para reemplazar la base del colchón de la cama por soluciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

3. Estilo japonés: La base de la cama parece ser una tarima de madera, aunque más resistente para que aguante tanto el peso del colchón como el de las personas que pernoctarán sobre él. Este tipo de alternativa hará que tu cuarto se vea minimalista.

5 opciones para reemplazar la base del colchón de la cama por soluciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

4. Almacenamiento oculto: Si bien este tipo de base puede lucir igual a la clásica de madera, no es así, ya que tiene otra funcionalidad, como lo es la de almacenar objetos de valor con un almacenamiento oculto, eliminando así los cajones de los costados.

5 opciones para reemplazar la base del colchón de la cama por soluciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

5. De concreto: Este tipo de base tiene como característica su firmeza y durabilidad. Es una buena opción para los que buscan un estilo más rústico.