5 ideas para decorar o reformar tu baño rápidamente

El baño es un lugar de privacidad y conexión por lo que tu diseño es importante para que te sientas cómodo en este lugar. Una reforma puede ser una gran oportunidad para darle un toque personal, pero ya no es necesario que hagas obras largas ni inversiones considerables.

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Con unos pequeños cambios como textiles, iluminación o nuevos accesorios pueden ayudar a cambiar la estética. La clave está en elegir elementos que aporten textura, color y funcionalidad.

¿Cómo reformar tu baño sin grandes obras?

Cambiar el espejo para renovar el foco visual

Uno de los cambios básicos es el de cambiar el espejo, puedes reemplazar el modelo tradicional por uno redondo, con algún marco de madera o metal negro, puede cambiar por completo la estética del ambiente. Además, los espejos retroiluminados o con formas orgánicas también son utilizados por los decoradores.

Incorporar textiles nuevos

Otro cambio que puedes realizar se realiza con toallas, alfombras de baño y cortinas de ducha. Estos elementos deberían ser de textiles en tonos neutros, fibras naturales o colores de tendencia como arena, verde oliva o terracota ayuda a actualizar el espacio sin esfuerzo. Además, los textiles aportan calidez en un ambiente dominado por superficies duras como porcelanato o vidrio.

Renovar los accesorios

Para que tu baño se vea distinto puedes cambiar los accesorios. Puedes comenzar por reemplazar el dispensador de jabón, el portacepillos o el cesto por modelos de cerámica, piedra o acero inoxidable aporta una estética más cuidada. Un conjunto coordinado de accesorios puede darle al baño una apariencia más ordenada y sofisticada.

Estos elementos cambian la visión.|Canva

Cambiar la grifería o los tiradores

Aquí tenemos a la grifería y los tiradores del mueble que tienen importancia a nivel visual. Actualiza con modelos actuales en negro mate, dorado cepillado o acero que cambiarán el estilismo.

Incorporar repisas o estantes flotantes

Por último, tenemos esta opción de repisas flotantes que te permitirán organizar toallas, frascos o canastos y aprovechar paredes que muchas veces quedan vacías.