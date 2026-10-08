4 ideas de disfraces fáciles y sencillos de los Saja Boys como demonios para Halloween

Es oficial, la temporada de fiestas de disfraces está a punto de iniciar ya que nos encontramos en octubre, mes en el que se lleva a cabo Halloween. Por esta razón te compartimos ideas de modelos de disfraces de los Saja Boys, la famosa banda de Kpop Demon Hunters, ideales para lucir sensacional.

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Ideas de disfraces de los Saja Boys, de Kpop Demon Hunters, ideales para Halloween

Estos disfraces son perfectos para los niños que aman la famosa canción “Soda Pop” ya que los famosos idols son quiénes interpretan este tema. Por otro lado, son perfectos para ahorrar tiempo ya que si los quieres recrear necesitas pocas prendas.

Disfraz de los Saja Boys para halloween con capa y sombrero

Este es uno de los disfraces más fáciles y sencillos de armar ya que solo deberás tener 3 prendas: Una capa negra, pantalones negros y un sombrero. Por otro lado, si quieres añadir un accesorio extra para que luzca aún más, puedes agregar caderas plateadas así como pulseras. Ahora bien, puedes complementar con un maquillaje morado realizando grecas en el rostro.

Disfraz de los Saja Boys para halloween con Kimono

Este disfraz es muy sencillo de armar ya que solo necesitarás un kimono en color negro así como un pantalón negro. Sin embargo, lo que deberás hacer es agregarle grecas en color morado, estas la puedes dibujar con pintura textil para ropa. Por otro lado, uno de los accesorios que tendrás que añadir es un sombrero negro con colgantes en la parte inferior.

Disfraz de los Saja Boys para halloween con capa negra y cordón rojo

Este disfraz; si bien, contiene similitudes con los anteriores, es aún más fácil de armar ya que se basa en una capa negra, aunque también puede ser un kimono, pero solo deberás agregar un listón de color rojo en la parte de la cintura. Lucirás idéntico a los idols que integran la banda de Los Saja Boys.

Disfraz de los Saja Boys para halloween de colores

Este disfraz, a diferencia de los otros, es muy colorido ya que está basado en le personaje "Baby" de Los Saja Boys. Necesitarás unos jeans morados, camisa formal en color aqua, suéter o chaleco con estampado de rombos en color rosa y una boina amarilla. Es ideal para los niños que aman los disfraces más vibrantes y llamativos.