Ideas DIY: 3 recetas de bebidas tradicionales para acompañar el pan y brindar en familia este Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas y profundas de la cultura hispanoamericana, una festividad en la que, como señala la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la muerte no representa una ausencia absoluta.

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En esta fecha, la muerte es celebrada como una fase más en la vida y un reencuentro temporal y entrañable con los seres queridos que ya han partido. Lejos del luto tradicional, los altares y ofrendas se llenan de colores, aromas y símbolos para recibir a las ánimas con alegría, honrando su memoria.

Ideas DIY del Día de Muertos

El 1 y 2 de noviembre los mexicanos celebraremos el Día de Muertos y, en el corazón de esta tradición, los alimentos y las bebidas no faltarán en la ofrenda. Estos no solo dirán presente como un tributo decorativo, sino como una ofrenda de bienvenida cargada de significado espiritual y afectivo.

Es en este marco que muchas personas buscarán en las ideas DIY (Hazlo tú mismo) propuestas con las que puedan darle un toque especial al Día de Muertos. Por eso, hoy te traemos algunas ideas relacionadas con los platillos, frutos y líquidos más populares para preparar en nuestro hogar.

Bebidas para el Día de Muertos

Las ideas DIY consultadas a través de redes sociales, y que se relacionan con el Día de Muertos, se enfocaron en bebidas y eso es lo que reflejan las tres recetas de bebidas artesanales que se describen como ideales para acompañar el pan de muerto y brindar en familia durante esta festividad:

Chocolate caliente tradicional con agua o leche y especias

Una preparación ancestral que resalta los sabores profundos del cacao puro, indispensable en cualquier altar mexicano por su energía y su aroma reconfortante.

Ingredientes: 4 barras de chocolate de mesa (o 200 g de cacao amargo en polvo con azúcar al gusto), 1 litro de leche (o agua, según la tradición prehispánica), 1 ramita de canela y una pizca de anís estrellado o clavo de olor.

Preparación: Calienta el líquido (leche o agua) junto con la ramita de canela y las especias hasta que comience a hervir. Agrega el chocolate y baja el fuego. Bate constantemente con un molinillo de madera o un batidor de alambre hasta que se disuelva por completo y se forme una capa de espuma ligera. Sírvelo bien caliente acompañado de un buen trozo de pan de muerto.

Atole de piña con canela

Un atole ligero y frutal, perfecto para equilibrar la dulzura del pan y calentar las noches frescas de noviembre mientras se comparten historias familiares.

Ingredientes: 1 piña madura pequeña troceada, 1 taza de masa de maíz nixtamalizada (o 4 cucharadas soperas de fécula de maíz disueltas en agua fría), 1.5 litros de agua, 1 taza de piloncillo (panela) rallado y 2 ramitas de canela.

Preparación: Licúa la piña con medio litro de agua y cuélala. Vierte el jugo resultante en una olla junto con el resto del agua, el piloncillo y la canela; hierve a fuego medio durante 15 minutos hasta que el piloncillo se disuelva. Añade poco a poco la masa de maíz diluida (o la fécula), moviendo constantemente para evitar que se formen grumos. Cocina a fuego lento hasta que adquiera una consistencia espesa y tersa.

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