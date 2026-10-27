Cómo hacer abdominales correctamente para tener un abdomen plano antes de Navidad

Aunque el 2026 ya casi se termina, todavía queda tiempo para cumplir con las metas de Año Nuevo, como el hacer ejercicio para lucir una silueta marcada para las fiestas navideñas. Y uno de los más efectivos, pero que también requiere de mucho compromiso, son lps abdominales, que ayudan a trabajar el vientre y se pueden hacer en casa sin aparatos sofisticados.

¿Cuántas abdominales se necesitan para bajar la panza?

Lo primero que debe de saber, es que los abdominales no sirven precisamente para bajar de peso, sino que ayudan a fortalecer el tronco y tonifican los músculos, según explica un artículo de Cleveland Clinic. Por lo que puedes combinar este ejercicio con unos 45 minutos de actividad cardiovascular.

Los abdominales ayudan a tonificar los músculos|Canva

Así que si tu objetivo es tener un abdomen plano, lo ideal es hacer al menos tres series de 8 a 12 repeticiones, por tres veces a la semana, de acuerdo con el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Conforme vayas ganando condición, puedes ir incrementando la frecuencia, siempre asegurándote de no sentir molestias.

¿Cómo tener vientre plano haciendo abdominales?

Para tener buenos resultados y para lucir un abdomen fortalecido en poco tiempo, es muy importante que hagas los abdominales correctamente. Necesitas acostarte boca arriba sobre una superficie firme, ya sea en el suelo o con apoyo de un tapete.

Luego debes flexionar las rodillas y apoyar los pies en el suelo. Coloca las manos a los lados de la cabeza o cruza tus brazos, lo mejor es no tirar demasiado del cuello y que la respiración esté controlada, tal como menciona un artículo de Mayo Clinic. El trabajo de las abdominales también se concentra en los hombros; elévalos ligeramente y dirige el pecho hacia las rodillas. Durante todo este tiempo, mantén la zona lumbar apoyada y trata de no impulsarte con los brazos, para bajar lentamente hasta volver a la posición inicial.

El cuerpo siempre tiene que estar bien posicionado para hacer los abdominales correctamente|Canva

Considera que la alimentación juega un papel fundamental para tener un vientre definido. Procura fusionar las rutinas de abdominales con una dieta balanceada y reduce el consumo de pan, refrescos o frituras.