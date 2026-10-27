Cómo tejer flores de cempasúchil con ganchillo para decorar lo que quieras: paso a paso

Las flores de cempasúchil son uno de los elementos más representativos del Día de Muertos y no pueden faltar en las ofrendas para celebrar esta tradición. Y una excelente alternativa para que no se marchiten y te duren todo el año, es haciendo piezas bordadas, pues este tipo de manualidades con crochet quedan preciosas para altares, centros de mesa y decoraciones para todo el mes de noviembre.

¿Qué materiales se necesitan para tejer flores de cempasúchil en crochet?

Para cualquier diseño en ganchillo, se necesitan los materiales correctos para cada flor de cempasúchil con ganchillo quede bonita y bien hecha. Lo más importante es que el hilo sea de algodón casi al 100% y de hilazas finas, ya que esto ayuda a que mantengan su forma bien definida y que no vayan deshaciéndose con el paso del tiempo, según explica el blog de Tejiendo con Hilda Rosa.

Puedes hacer flores de cempasúchil tejidas para que te duren todo el año|Pinterest

Para las agujas, deben ser aptas para 2 mm a 4 mm. Mientras que el color de los estambres tienen que ser lo más parecidos al tono natural de las flores de cempasúchil, que es entre naranja y amarillo, por la manera en que se relacionan con el sol en las creencias sobre el Día de Muertos, tal como indica la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Paso a paso para bordar flores de cempásuchil con ganchillo fácil