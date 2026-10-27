Cómo tejer flores de cempasúchil con ganchillo para decorar lo que quieras: paso a paso
Si no quieres que las flores de cempasúchil se marchiten, puedes hacerlas de crochet para que te duren todo el año y son un tipo de manualidades muy fácil.
Las flores de cempasúchil son uno de los elementos más representativos del Día de Muertos y no pueden faltar en las ofrendas para celebrar esta tradición. Y una excelente alternativa para que no se marchiten y te duren todo el año, es haciendo piezas bordadas, pues este tipo de manualidades con crochet quedan preciosas para altares, centros de mesa y decoraciones para todo el mes de noviembre.
¿Qué materiales se necesitan para tejer flores de cempasúchil en crochet?
Para cualquier diseño en ganchillo, se necesitan los materiales correctos para cada flor de cempasúchil con ganchillo quede bonita y bien hecha. Lo más importante es que el hilo sea de algodón casi al 100% y de hilazas finas, ya que esto ayuda a que mantengan su forma bien definida y que no vayan deshaciéndose con el paso del tiempo, según explica el blog de Tejiendo con Hilda Rosa.
Para las agujas, deben ser aptas para 2 mm a 4 mm. Mientras que el color de los estambres tienen que ser lo más parecidos al tono natural de las flores de cempasúchil, que es entre naranja y amarillo, por la manera en que se relacionan con el sol en las creencias sobre el Día de Muertos, tal como indica la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Paso a paso para bordar flores de cempásuchil con ganchillo fácil
- Empieza por el centro de la flor. Forma un "anillo mágico" con el estambre y sigue con varios puntos alrededor hasta obtener una base circular pequeña. De acuerdo con el sitio especializado Tejamos Sonrisas, esta técnica consiste en colocar una hebra en el dedo índice, para luego ir enrollando con pequeñas puntadas.
Forma los pétalos. Siempre hay que tener en mente que las flores de cempasúchil tienen pequeños pétalos agrupados que las hacen ver voluminosas, así que es indispensable imitar las siluetas. Hazlo con cadenas combinando puntadas altas, bajas y medias. Recuerda que las cadenas son nudos que van enganchándose con cada pasada.
- Dale volumen al bordado. Repite el paso de las cadenas tantas veces como consideres necesario hasta que estas manualidades de crochet que lucen muy bonitas para decorar el hogar. Puedes alternar estambre amarillo y anaranjado para que quede mucho más vistoso.
Remata las puntadas de las flores de cempasúchil. Perfecciona cada uno de los puntos y con ayuda de los dedos, acomoda los pétalos para que el resultado sea uniforme. También puedes añadir un tallo delicado en color verde o confeccionar varias piezas para darle vida a un ramo de flores de cempasúchil de crochet para el Día de Muertos 2026.