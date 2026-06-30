Este es el paso a paso para agrandar la mirada de los párpados caídos

El maquillaje es una herramienta que nos permite poder disimular aquellos rasgos que no nos brindan seguridad. Los párpados caídos son una de las “imperfecciones” que se busca ocultar por lo que te vamos a contar la técnica para poder agrandar la mirada.

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Para llevar a cabo esta técnica no necesitas de productos específicos sino de una serie de pasos fáciles de llevar a cabo. El secreto básicamente es adaptar la técnica a tu forma de ojo y listo.

¿Cómo ocultar los párpados caídos?

Primero tenemos que mencionar que los párpados caídos son comunes, pero hace que los ojos luzcan más pequeños o cansados. Es por esto que el maquillaje surge como una forma de poder abrir la mirada.

Los pasos que debes llevar a cabo son:

Aplica una base clara en el párpado

Tienes que preparar la superficie por lo que puedes aplicar una sombra clara o tono beige uniforme para poder dar a la zona luminosidad y poder tener el ojo limpio para trabajar. Esto evita que el párpado se vea pesado y aporta frescura desde el inicio.

Marca el pliegue más arriba

No debes seguir la línea natural del pliegue, sino que debes colocar la sombra de transición ligeramente más arriba. De esta manera se genera la ilusión de mayor espacio y abre visualmente el ojo. Difumina suavemente para que no se note un corte brusco.

Difumina hacia arriba y afuera

Este paso es muy importante por lo que debe ser en dirección ascendente y hacia la sien. Aquí se consigue levantar la mirada y evitar que el párpado caído robe protagonismo. Para ello tienes que usar movimientos suaves y circulares para integrar los tonos.

Delinea con trazos finos

Usar delineador es optativo, por lo que si decides usarla procura que la línea sea delgada y cercana a las pestañas. Si realizas un trazo muy grueso vas a tapar el párpado móvil y el ojo se verá más cerrado. El delineado debe acompañar, no ocultar.

Levanta el rabillo

Debes tener en cuenta que tanto el delineador como las sombras debe ser aplicado elevando ligeramente el rabillo hacia arriba. Este detalle abre el ojo y aporta un efecto lifting inmediato, sin necesidad de técnicas complejas.

Ilumina puntos estratégicos

El siguiente paso consiste en aplicar un toque de luz en el lagrimal y bajo el arco de las cejas. Allí se refleja la luz haciendo que la mirada se vea más despierta y amplia. Se recomienda optar por tonos perlados o satinados, evitando brillos excesivos.

Riza las pestañas y define las cejas

Ten en cuenta que el rizado de pestañas cambiar la expresión del ojo. Coloca máscara para dar volumen y longitud. En cuanto a las cejas, defínelas suavemente sin endurecer la expresión.

Por último, pero no menos importante, ten en cuenta que debes adaptar la técnica según el grado de caída y la forma del ojo influyen en el resultado. Ante esto es que debes ir probando y ajustando el paso a tu rostro.