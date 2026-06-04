Ideas DIY: Cómo hacer cojines nórdicos con retazos de tela

Embellecer nuestro hogar no siempre demanda de grandes inversiones. Simples cambios o detalles pueden marcar una gran diferencia y es por eso que en redes sociales y plataformas de Inteligencia Artificial abundan ideas y tutoriales para conseguirlo.

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Las ideas DIY, sigla en inglés que significa “Hazlo tú mismo”, son una de las tendencias que más fuerte pisan en la actualidad. A través de estas, cada vez más personas se animan a crear sus propios adornos u obras de arte, elementos que sirven para darle estilo a nuestra casa.

¿Por qué incursionar en las creaciones DIY?

La aplicación Gemini señala que incursionar en el mundo del DIY es una excelente manera de desarrollar la creatividad y adquirir nuevas habilidades prácticas que rompen con la rutina. Al diseñar y fabricar tus propios objetos, tenés el control total sobre los materiales y el diseño, lo que te permite personalizar cada detalle según tus gustos y necesidades reales.

Además, precisa que este enfoque fomenta una mentalidad de consumo más consciente y sostenible, ya que la reparación, el upcycling y la reutilización de materiales reducen los desechos y extienden la vida útil de lo que ya tenés en casa.

¿Cómo hacer cojines nórdicos?

Más allá de los beneficios materiales y del ahorro económico que suele implicar, el DIY ofrece una profunda satisfacción emocional, remarcan diferentes fuentes de información. En este marco, una de las ideas que más está ganando adeptos es la creación de cojines nórdicos que ayudan a sumarle calidez a nuestro hogar.

El estilo nórdico, precisa la IA, se caracteriza por la simplicidad, las texturas acogedoras y las líneas geométricas. Es por eso que a continuación se detalla una guía paso a paso con tres ideas creativas para transformar esos retazos de tela que van quedando guardados en cojines nórdicos para tu casa:

Materiales necesarios

Retazos de tela: Preferentemente de texturas naturales o pesadas (algodón, lino, gabardina, pana o incluso restos de lana o punto).

Tela base (opcional): Una tela lisa para la parte trasera (puede ser una sábana vieja o lienzo).

Relleno: Vellón siliconado (podés reciclar el de algún almohadón antiguo que haya perdido forma).

Herramientas básicas: Tijera para tela, alfileres, hilo (neutro o a tono), máquina de coser (o aguja e hilo si preferís coser a mano) y plancha.

Paso a paso - Cojín geométrico nórdico: Este método es el más sencillo y vistoso para arrancar. Vamos a armar una funda estándar de 40x40cm con el sistema "sobre" (sin cierres ni botones), que encaja perfecto con la practicidad escandinava.

Paso 1: Clasificar y planchar

Antes de cortar, planchá muy bien todos los retazos. Esto es clave para que las costuras queden perfectamente alineadas. Agrupá las telas por grosor similar para que el cojín tenga un cuerpo uniforme.

Paso 2: Diseñar la cara frontal

Cortá tus retazos en formas limpias (por ejemplo, dos rectángulos de 22x42cm. (Nota: sumamos 2 cm de margen para las costuras).

Colocá los derechos de las telas enfrentados y cosé a lo largo de la unión.

Abrí la costura con la plancha para que quede plana. Ya tenés armada tu tapa delantera de 42x42 cm.

Paso 3: Cortar la parte trasera (Sistema Sobre)

Para no complicarte con cierres, la espalda se hace con dos piezas que se superponen:



Cortá dos rectángulos de tela de 30x42cm cada uno.

En uno de los lados largos de cada rectángulo, hacé un dobladillo simple (doblar 1 cm, luego otro cm, planchar y coser). Esta será la abertura por donde entrará el relleno.

Paso 4: El ensamblaje final

Colocá la tapa delantera sobre la mesa con el diseño mirando hacia arriba.

Ubicá las dos piezas traseras encima, con el derecho hacia abajo (enfrentando los derechos de la tela delantera). Los lados con el dobladillo deben quedar en el centro, superponiéndose uno sobre el otro por unos centímetros.

Sujetá todo el contorno con alfileres.

Cosé todo el perímetro exterior con una puntada recta a 1 cm del borde. Si tu tela se deshilacha, pasale una puntada zig-zag por todo el borde.

Paso 5: Dar vuelta y rellenar