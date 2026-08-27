Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de cubiertos de metal desparejados

Las ideas DIY se han convertido en la actualidad en todo un movimiento que promociona la imaginación y la creatividad. Se trata de la práctica de crear, reparar, modificar o personalizar objetos y proyectos sin recurrir a la ayuda de un profesional o a productos fabricados en masa.

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Esta es una de las definiciones más difundidas sobre las ideas DIY, pero la esencia fundamental de esta práctica es que fomenta el reciclaje y la reutilización de objetos y materiales que podrían acabar en un vertedero o contaminando nuestro suelo.

¿Crear un centro de mesa?

Es en este marco que difundir las ideas DIY es una forma de contribuir con el cuidado del medio ambiente. En esta oportunidad, la propuesta que gana protagonismo es la de crear un centro de mesa a partir de cubiertos de metal desparejados.

Transformar cubiertos desparejados en un centro de mesa es un proyecto de suprarreciclaje (upcycling) práctico y con un marcado toque artesanal. Además, no requiere de herramientas especiales ni de conocimientos previos particulares.

De cubiertos de metal a centro de mesa

Tras los datos precedentes, conocer ideas DIY para adornar nuestra mesa suena a una gran propuesta. Al respecto, la creación de un centro de mesa con cubiertos de metal desparejados comienza aprendiendo las técnicas de modelado:



Doblado plano: Dobla los mangos en un ángulo recto de 90° apoyando la curva sobre el borde de una mesa rígida y presionando firme con la palma.

Curvado completo: Usa un frasco de vidrio espeso como molde para envolver los dientes de los tenedores o los mangos de las cucharas con una pinza de punta plana.

Base tipo nido para vela de noche

Materiales: 4 o 5 tenedores viejos, un frasco pequeño de vidrio, alambre fino.

Paso a paso



Dobla el mango de los tenedores hacia abajo en ángulo de 90° para formar las patas. Curva los dientes hacia arriba para que rodeen la base del frasco. Envuelve la zona superior de los mangos con alambre para fijarlos firmemente alrededor del vidrio y coloca una vela de noche dentro.

Candelabro escultural flotante

Materiales: 3 tenedores y 3 cucharas de metal fino, base circular de madera.

Paso a paso



Curva el mango de cada cubierto creando una forma de "S" pronunciada. Atempera o fija la base del mango sobre el soporte de madera usando un tornillo pequeño o adhesivo epoxi. Adapta la zona de la cuchara o los dientes del tenedor para sostener una vela cilíndrica delgada.

Florero o cuenco con "flor" central

Materiales: 6 a 8 cucharas de distintos tamaños, base de madera redonda.

Paso a paso

