Ideas DIY: Guía para hacer tortilleros caseros; son sencillos y personalizables
¡No te pierdas esta guía para que hagas tus propios tortilleros en casa de manera rápida y sencilla!
En pleno 2026 nunca está de más hacer algunos de nuestros propios artículos, pues en algunas ocasiones, los precios o incluso nuestras ganas de aprender algo nuevo y personalizar nuestro hogar nos acompañan en el proceso de emprender, sobre todo hoy que en internet abundan ideas y tutoriales para accesorios DIY.
Los artículos denominados DIY (Do It Yourself / Házlo tú mismo) se han vuelto una tendencia en los últimos meses, sobre todo por que desafían nuestra creatividad y visión para dar paso a increíbles ideas que no sabíamos que podíamos hacer, por ello en esta ocasión te compartiremos una guía para hacer un bonito tortillero.
Cómo hacer paso a paso un tortillero
Hacer un tortillero de tela es una idea tan sencilla como imperdible, misma que es ideal si eres principiante en este tipo de proyectos, por lo que seguramente podrás mantener tur tortillas calientes.
Materiales para hacer un tortillero
- Tela principal: Retazos de tela estampada de algodón.
- Tela de forro: Tela lisa del color de tu preferencia.
- Relleno térmico: Fieltro, guata de algodón o muletón.
- Cinta para ribetear (2 metros).
- Molde circular: Puedes tomar un plato grande como referencia, siendo que su diámetro ideal es de 25 centímetros.
- Tijeras.
- Alfileres .
- Aguja e hilo / Máquina de coser.
Procedimiento para hacer un tortillero
- Cortar las piezas
- Coloca tu molde circular sobre los materiales.
- Corta 2 círculos de tu tela principal.
- Corta 2 círculos de la tela de foto.
- Corta 2 artículos del relleno que elegiste.
- Armado de capas
- Forma dos grupos idénticos apilando las piezas en este orden:
- Tela de forro (viendo hacia abajo).
- Relleno térmico en el medio.
- Tela principal (viendo hacia arriba).
- Sujeta cada grupo con alfileres para que no se muevan las capas.
- Haz un par de costuras rectas cruzadas en el centro para acolchar las piezas
- Preparación de la abertura:
- Toma uno de los círculos armados y dóblalo a la mitad.
- La mitad superior de este círculos será “la boca” donde entran las tortillas.
- Coloca un trozo de bies solo en el borde de esa mitad redondeada superior para darle un buen acabado.
- Costura final y unión
- Coloca el círculo que no modificaste (base) sobre la mesa con la tela principal hacia arriba.
- Pon el círculo con la abertura encima, alineando a los bordes exteriores. Las telas principales de ambos círculos deben quedar mirándose de frente (al derecho).
- Sujeta todo el contorno con alfileres.
- Pasa una costura recta por todo el borde exterior, uniendo ambos círculos a un centímetro de la orilla.
5. Colocación del bies exterior
- Para ocultar las costuras expuestas y darle rigidez, abre el bies y abrázalo alrededor de todo el borde circular del tortillero.
- Cose el bies con cuidado por todo el contorno ¡Y listo!
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