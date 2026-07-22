Ideas DIY: Cómo hacer un cojín de suelo cómodo y juvenil con jeans y pantalones vaqueros viejos

Los pantalones de jeans son una de las prendas de vestir más elegidas a nivel mundial. No solo su estética importa, sino que se trata de un material de gran resistencia por lo que, una vez que dejan de ser utilizados, pueden ser empleados para crear otros productos con ellos.

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Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son unas de las propuestas que invitan a reciclar y reutilizar los pantalones de jeans viejos. Hay muchos proyectos que pueden hacerse a partir de estos y con simples pasos.

¿Cómo hacer un cojín de suelo?

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, a continuación se detalla un proyecto que permite hacer un cojín de suelo cómodo y juvenil, a partir de jeans y pantalones vaqueros viejos. El punto de partido será conocer que esta idea DIY tiene 3 posibles diseños:



Con bolsillos funcionales: Deja un par de bolsillos traseros de los jeans en el borde superior o en los laterales del cojín. Sirven para guardar el móvil, los auriculares, el mando de la TV o un libro.

Mosaico / Patchwork de tonos: Mezcla retazos de denim claro, medio y oscuro para crear patrones geométricos (cuadrados, triángulos o franjas).

Efecto desflecado (Boho/Urban): Deja algunas costuras exteriores a la vista sin rematar para que se deshilachen ligeramente con el uso, dándole un estilo desenfadado.

De jeans viejos a cojín de suelo

Para poder hacer este cojín de suelo, solo se requiere reunir de 3 a 5 pantalones jeans viejos, tijeras para tela bien afiladas, hilo de alta resistencia, aguja pesada y una cremallera grande o botones. Para la funda interna se pueden utilizar una sábana o tela vieja para contener el relleno, mientras que para el relleno se requieren copos de gomaespuma/espuma picada, perlas de poliuretano (telgopor/unicel) o ropa vieja cortada en trozos pequeños para mayor densidad y peso.

Paso 1: Preparación de la tela



Lava los jeans y descostura o corta las perneras para obtener paños planos de tela. Recupera las zonas clave que quieras destacar: bolsillos traseros, cinturillas o etiquetas de cuero.

Paso 2: Armado de las caras (Superior e Inferior)



Corta cuadrados de tela (por ejemplo, de 20x20cm). Une 9 cuadrados (3x3) para formar la cara superior (60x60cm aprox.) y haz lo mismo para la cara inferior.

Paso 3: Cortar los laterales (El fuelle)



Corta 4 tiras largas de denim del ancho deseado (15cm) por el largo de cada lado del cuadrado (60cm). Puedes usar la zona de la cinturilla de los jeans para darle una textura diferente a estos laterales.

Paso 4: Montaje e integración del cierre



Cose las 4 tiras laterales entre sí formando un marco. Cose el marco a la cara superior con el derecho de la tela hacia adentro. En la cara inferior, instala una cremallera o botones a lo largo de uno de los lados para poder quitar el relleno y lavar la funda cuando sea necesario. Cose el resto de la cara inferior y da la vuelta a la funda.

Paso 5: La funda interna y el relleno

