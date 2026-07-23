Ideas DIY: Cómo hacer un comedero para aves resistente y decorativo con tetrabriks de leche usados

A veces nuestra creatividad puedes llevarnos a crear objetos que no solo pueden embellecer nuestro hogar, sino también pueden darle un toque único a nuestro patio o jardín. Muchas creaciones caseras sirven para dejar nuestra huella en cada rincón del hogar y eso es lo que motiva a muchas personas a intentarlo.

Noticias Baja California del 3 de julio 2026

Por suerte, en las redes sociales abundan las ideas DIY (Hazlo tú mismo) con las que podemos hacer una infinidad de objetos. Por lo general, los proyectos incluyen materiales que podemos reciclar, no requieren de herramientas especiales y son muy fáciles de hacer.

¿Hacer un comedero para aves?

Decidir qué proyecto hacer puede ser una elección difícil debido a la multiplicidad de opciones existentes. Sin embargo, en esta oportunidad el protagonismo se lo lleva una idea DIY que invita a crear un comedero para aves resistente y decorativo con tetrabriks de leche usados.

Si buscamos algún fundamento para esta creación, diversas fuentes consultadas precisan que instalar un comedero para aves en el patio no solo le da vida y color al jardín al atraer diversas especies locales, sino que también ayuda a sostener la fauna silvestre en épocas donde el alimento natural escasea. Además, las aves colaboran con el ecosistema de nuestro espacio exterior actuando como un control natural de plagas.

De tetrabriks a comedero para aves

Teniendo en cuenta los beneficios de crear un comedero para aves, y retornando a la idea DIY propuesta, los materiales que se necesitan reunir son uno o dos envases tetrabrik limpios, cúter o tijeras bien afiladas, un palito de helado, rama seca o varilla de madera (de unos 15–20 cm) para la posadera, cuerda sintética, alambre fino o hilo de yute gruesa para colgar, además de una perforadora de papel o punzón.

Para la decoración y resistencia del comedero para aves se puede utilizar pintura acrílica multisuperficie o pintura en aerosol, barniz al agua exterior para impermeabilizar la pintura, elementos naturales (opcional): ramitas, musgo seco, corteza de árbol, piñas pequeñas o cordel para recubrirlo, además de silicona fría o pegamento fuerte de exteriores.

Paso a paso

Limpieza y preparación



Lava minuciosamente el interior del tetrabrik con agua y detergente para eliminar cualquier resto de lácteo o jugo. Déjalo secar por completo.

Corte de la ventana de alimentación



Dibuja una ventana en la parte frontal de la caja, unos 3 a 4 cm por encima del fondo. Diseño: Puede ser un rectángulo, un arco o una forma redonda. Debe tener al menos 5x5cm para que los pájaros pequeños accedan cómodamente al alimento sin volcar las semillas. Recorta la figura marcada con el cúter.

Colocación de la posadera



Haz una pequeña incisión en forma de "X" justo 1 cm por debajo de la ventana. Atraviesa el envase de lado a lado (o solo la cara frontal) introduciendo el palito de helado o la ramita de madera, fijándolo con una gota de pegamento resistente si es necesario. Esto dará un punto firme para que las aves se posen.

Drenaje de seguridad



Haz 3 o 4 pequeños orificios con una aguja gruesa o punzón en el fondo del envase. Esto evitará que la lluvia acumule agua dentro y pudra las semillas.

Sistema de sujeción

