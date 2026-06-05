En el mercado hay organizadores de maquillaje que cuestan alrededor de 250 pesos, dinero que puedes ahorrarte si pones manos a la obra con estas ideas de manualidades. Para ello, necesitarás cajas de zapatos o cartón reciclado que tal vez tengas en tu casa. Conoce los 7 errores de cabello que hacen ver mayor a una mujer después de los 40.

Para entrar en contexto, si es que desconocías, el concepto de las ideas DIY es hacer manualidades o reparaciones por tu propia mano; es decir, sin la ayuda de un experto o comprar los productos ya fabricados. Por lo anterior, deberás tener mucha imaginación y dedicación para hacer del cartón viejo tu próximo organizador de maquillaje. Estos son los 4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50.

Las ideas para hacer organizadores de maquillaje

1. Caja con separadores: Una de las ideas es usar una caja de zapatos vieja como base. Para ello, tendrás que cortarle la tapa y crear separadores con pequeñas tiras de cartón reciclado. El tamaño de los compartimentos puede variar, dependiendo de si colocarás labiales o brochas.

Ideas DIY: cómo hacer organizadores de maquillaje con cajas de zapatos y cartón reciclado|Pinterest

2. Rollos de cartón: Si eres de las personas que recicla todo tipo de cartón, incluyendo los tubos de papel higiénico, puedes crear portabrochas, pues solo bastará con colocar una base y pegar los rollos. Para que se vea más estético, píntalos y decóralos a tu gusto.

Ideas DIY: cómo hacer organizadores de maquillaje con cajas de zapatos y cartón reciclado|Pinterest

3. Torre de cajas: Si tienes muchas cajas de zapatos guardadas, es tu oportunidad de darles una segunda vida con un organizador de maquillaje en torre vertical con diferentes niveles. La ventaja de esta opción es que queda perfecto en pequeños espacios.

Ideas DIY: cómo hacer organizadores de maquillaje con cajas de zapatos y cartón reciclado|Pinterest

Cabe destacar que para realizar estas manualidades no requieres de tener mucho presupuesto, pues de materiales solo necesitas de silicón caliente para pegar los recortes, así como pintura acrílica y papel decorativo para que se vean más estéticos los organizadores de maquillaje.