El ser humano produce menos colágeno a partir de los 30 años; por ello la piel del rostro se ve más caída y comienzan a notarse más las líneas de expresión. No obstante, hay ciertos trucos de belleza que ayudan a levantar los pómulos y estilizar el cuello con 4 peinados elegantes para rejuvenecer después de los 50. Cómo maquillar los ojos caídos si tengo piel morena: dejarás de verte triste.

Si se elige el peinado adecuado, se tienen grandes beneficios, como rejuvenecer el rostro al instante, suavizar las facciones duras, lo que da como resultado una apariencia más fresca y llena de vitalidad, sin la necesidad de gastar miles de pesos en tratamientos invasivos. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan la cara y quitan años después de los 30.

Los peinados que estilizan el cuello en mujeres de 50

1. Bob con puntas hacia adentro: Este corte bob deja el cuello más descubierto y crea visualmente una línea vertical que estiliza el rostro. Asimismo, las capas ayudan a suavizar las facciones.

4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50|Pinterest

2. Pixie con fleco lateral: Este corte, sobre todo el fleco, dirige la mirada hacia los ojos y pómulos. Mientras que lo corto es lo que deja al descubierto al cuello. Es una de las opciones que da efecto rejuvenecedor al instante al mostrar una imagen más fresca y moderna.

4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50|Pinterest

3. Midi con ondas suaves: Este corte ayuda a estilizar el cuello y a dar un efecto más juvenil al rostro. Las ondas ligeras juegan un papel importante al aportar movimiento y volumen sin endurecer las facciones.

4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50|Pinterest

4. Bob francés: No es cualquier french bob, ya que lleva una raya lateral que crea un efecto de volumen que aporta elegancia. Es un corte sofisticado que marca los pómulos y afina el rostro.

4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50|Pinterest

Cabe destacar que, antes de elegir uno de estos cortes, se recomienda acudir con un experto en belleza, ya que puede que no le vaya muy bien a algunas mujeres, debido a la forma de su rostro.