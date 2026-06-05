Los cortes y peinados tienen la capacidad de rejuvenecer a toda mujer; la misma cualidad cumplen los tintes de cabello, como lo son estos 5 tonos que iluminan el rostro y quitan años después de los 30. Sin embargo, hay ocasiones en las que se cometen 7 errores que ocasionan que te veas mayor, pese a que apenas tengas 40.

Los 40 son una edad complicada para toda mujer, pues, pese a que se adquiere una madurez emocional y estabilidad, también se lidia con cambios hormonales y físicos, entre ellos mantener el peso debido a la desaceleración del metabolismo. Caso contrario son estos 4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer.

Los 7 errores que te hacen ver mayor a los 40

1. Llevar el mismo peinado: Mantener el mismo peinado durante años puede darle seriedad a tu look. Por ello, se recomienda cambiar de corte por algo moderno. No se trata de irse a los extremos, sino de ir paulatinamente.

2. Peinado recogido: Los peinados recogidos descargados ocasionarán que destaquen las líneas de expresión del rostro.

7 errores de cabello que hacen ver mayor a una mujer después de los 40|Pinterest

3. Llevar las puntas hacia adentro: Optar por este look en los 40 solo provocará que te veas mayor. Por ello, se recomienda llevar ondas sueltas.

4. Flequillo demasiado pesado: Los flecos rectos y densos no se recomiendan. En cambio, se puede llevar un tipo cortina, a fin de que suavice el rostro.

7 errores de cabello que hacen ver mayor a una mujer después de los 40|Pinterest

5. Cortes sin movimiento: El cabello recto y sin capas crea un look pesado y apagado. En cambio, las capas ligeras aportan frescura y volumen.

6. Cabello oscuro: Los colores negros endurecen las facciones y marcan más las líneas de expresión. Puedes optar por tonos cálidos que iluminen el rostro.

7 errores de cabello que hacen ver mayor a una mujer después de los 40|Pinterest

7. Melena despeinada: El cabello al natural o despeinado es tendencia en este 2026 en las diferentes pasarelas de moda. Sin embargo, el look no les va bien a las mujeres de 40 años, ya que lucirán desarregladas.