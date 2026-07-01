Ideas DIY: crea increíbles objetos para tu hogar con paletas de helado
Estos son elementos muy versátiles y duraderos por lo que puedes crear increíbles objetos.
El mundo del reciclaje está cada vez más presente en las casas ya que es la mejor manera en la que se puede cuidar el ambiente y pasar un buen momento en familia. En esta oportunidad te vamos a contar la mejor manera de reutilizar las paletas de helado.
Los mencionados elementos son muy versátiles, fáciles de conseguir, económicas y muy fáciles de trabajar. Debido a que cuentan con un interesante tamaño y resistencia, pueden crearse diversos elementos de decoración o de organización para el hogar.
¿Qué se puede crear con paletas de helado?
Los elementos que puedes crear van a depender de la cantidad de paletas de helado que poseas. Antes de dar inicio con cualquier manualidad es importante limpiar bien los elementos y que estén completamente secas.
En caso de que tengan astillas puedes optar por lijarlas suavemente para tener un acabado más prolijo y que no sufras accidentes durante el armado. En cuanto a los pegamento para madera o silicona caliente, ya que proporcionan una mejor fijación entre las piezas. Para terminar, procura colocar una capa de barniz transparente.
Lo que puedes crear son:
- Portarretratos personalizados.
- Posavasos decorativos.
- Pequeñas macetas para plantas suculentas.
- Estrellas y copos de nieve para decorar paredes o ventanas.
- Mini estanterías para objetos livianos.
- Casas decorativas estilo rústico.
- Organizadores para escritorio.
- Letreros con frases inspiradoras.
- Portavelas decorativos.
- Adornos para fechas especiales como Navidad o cumpleaños.
Una idea muy popular es la de crear un portarretrato con paletas de helado para ello debes colocar varias paletas juntas para formar una base y luego pegar otras dos en sentido contrario para que la estructura se mantenga unida. Puedes agregar paletas alrededor para formar el marco.
Cuando el pegamento esté seco puedes pintar el portarretrato, decorarlo con algunos detalles y poner la fotografía con una cinta adhesiva o pegamento.
Estas son interesantes ideas que puedes llevar a cabo en tu hogar, con un poco de imaginación podrás obtener diversos objetos.