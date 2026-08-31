Ideas DIY: Cómo fabricar cuadernos artesanales a partir de cartón reciclado y encuadernación japonesa

Se acerca un nuevo mes y se avecinan cambios o, muchas veces, buscamos concretarlos. En la actualidad, muchas personas intentan transformar algo en sus vidas y principalmente con el fin de hacer más tranquilos sus días, tras meses de soportar estresantes rutinas.

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Es en este marco, optar por prácticas relacionadas con el arte y las manualidades es una gran alternativa y es por eso que ponemos de relieve a las ideas DIY, siglas que en inglés significan “Hazlo tú mismo”.

De cartón a cuadernos artesanales

Las ideas DIY son un furor en el presente y es que combinan técnicas de manualidades con el reciclaje y la reutilización. Además, el proceso ayuda a mantenernos relajados, alejados de las pantallas y nos gratifica cuando logramos concluirlo.

Uno de los materiales más utilizados es el cartón, considerada esta como una de las acciones con mayor impacto directo en la sostenibilidad ambiental y la economía circular. Al respecto, hoy te proponemos un proyecto de ideas DIY que consiste en fabricar cuadernos artesanales a partir de cartón reciclado y encuadernación japonesa.

¿Cómo fabricar cuadernos artesanales?

De acuerdo al proyecto que presentamos, la encuadernación japonesa, conocida como la técnica Fukuro Toji, es ideal para reciclar cartón y esto se debe a que no requiere doblar el lomo del cartón. Además, ofrece un acabado limpio y elegante por lo que transformarlo en un cuaderno artesanal resulta muy interesante:

Materiales

Tapas: Cartón duro reciclado (cajas de cereal, empaques de envío o carpetas viejas).

Hojas interiores: Hojas de papel usadas de un solo lado, papel kraft o sobrantes de impresiones.

Hilo: Hilo encerado, cáñamo, hilo de pescar de nylon o lana fina.

Herramientas: Aguja gruesa (o colchonera), punzón (o clavo fino), regla metálica, cúter, prensa o broches de papelería, y pegamento en barra o vinílico.

Paso a Paso

Corte del Cartón y Papel



Corta dos piezas de cartón del mismo tamaño (por ejemplo, A5: 15 x 21 cm) para las tapas. Corta las hojas interiores 0,5 cm más pequeñas en alto y ancho que las tapas para proteger los bordes.

Bisagra en la Tapa Frontal



Marca una línea vertical a 1.5 cm o 2 cm del borde izquierdo de la tapa frontal. Corta sobre esa línea y vuelve a unir ambas piezas pegando una tira de tela o cinta de papel por ambos lados. Esto permitirá abrir el cuaderno con facilidad sin forzar el cartón.

Perforación del bloque



Junta las tapas y las hojas interiores bien alineadas y sujétalas firmemente con broches. Marca una línea vertical a 1 cm del borde izquierdo (el lado del lomo). Haz 4 perforaciones equidistantes a lo largo de esa línea utilizando el punzón. (Para encuadernación japonesa tradicional, el número de agujeros siempre debe ser impar o par según el patrón, siendo 4 el clásico Noble Binding).

Costura japonesa tradicional (4 agujeros)

