La profunda frase del psicólogo suizo Jean Piaget: “Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente”

La psicología es una de las disciplinas que debe sus fundamentos a diversos expertos ya que su objeto de estudio, la mente, es demasiado compleja para responder a una sola disciplina. Diversas fuentes coinciden en que, al estar en la intersección entre lo biológico, lo social y lo subjetivo, requirió aportes de la filosofía, la medicina, la biología y la sociología para constituirse.

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Aquí es donde aparecen nombres de prestigiosos profesionales que lograron grabarse en la historia de la psicología. Una de esas figuras es Jean Piaget, un psicólogo suizo que es famoso por sus estudios pioneros sobre el desarrollo cognitivo infantil y sobre el cual hoy destacamos una de sus premisas.

¿Quién fue Jean Piaget?

Jean Piaget fue un destacado epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, precisa Gemini (Inteligencia Artificial). Esta tecnología resume que demostró que los niños no son versiones en miniatura de los adultos ni recipientes pasivos de información, sino que construyen activamente su propia comprensión del mundo a través de la interacción con lo que los rodea.

En cuanto al legado de Jean Piaget, diversas reseñas afirman que se trata de la teoría del desarrollo cognitivo. Esto se debe a que, gracias a sus hallazgos, la educación pasó de un enfoque memorístico y centrado en el maestro a un modelo constructivista, motivo por el cual hoy se respeta el ritmo de aprendizaje del niño y se prioriza el descubrimiento de manera activa.

Jean Piaget y una frase profunda

Como se mencionó anteriormente, en esta oportunidad se pondrá de relieve una premisa de Jean Piaget, entre todas las que se pueden analizar. “Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente” es la frase con la que el psicólogo suizo sostiene que la autonomía moral depende de la capacidad de pensar de manera crítica e independiente.

Esta frase se mantiene vigente en un presente dominado por las redes sociales, la desinformación y los algoritmos que intentan automatizar nuestro pensamiento. Lo que Jean Piaget nos enseña es la necesidad de ejercitar un rol activo frente al conocimiento ya que es la forma de lograr ser ciudadanos éticamente libres y conscientes de nuestros actos.