Ideas DIY: Cómo hacer un cuadro texturizado con restos de cartón de cajas

El arte ya no es algo exclusivo de los artistas, valga la redundancia, y es que todas las personas podemos transformar objetos y convertirlos en piezas únicas con simples pasos. Al menos eso es lo que proponen diferentes movimientos como el upcycling o las ideas DIY.

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La clave de estas iniciativas es poder recuperar materiales y objetos en desuso, evitar que culminen tirados en la basura y darles una nueva oportunidad. El reciclaje y la reutilización toman el protagonismo, pero también lo hace nuestra imaginación.

Hazlo tú mismo

El concepto “Hazlo tú mismo” a partir de las actividades manuales ha dado lugar a una corriente de creativos que llevan a la práctica las denominadas ideas DIY, de acuerdo con información difundida por la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán (Colombia).

Estas ideas van desde la reparación y trabajos manuales domésticos, hasta la elaboración de productos a partir de materias primas. Imaginación y creatividad se complementan con tutoriales y tips que, por lo general, se conocen a través de redes sociales y plataformas digitales dedicadas a este movimiento.

¿Cómo hacer un cuadro texturizado?

Por todo lo señalado, y si quieres poner a prueba tu poder creativo, esta idea DIY propone hacer un cuadro texturizado a partir de restos de cartón de cajas de envíos o de electrodomésticos. Sus diferentes capas, relieves y texturas visuales son una materia prima ideal para darle vuelo a nuestra imaginación y con la guía que te compartimos a continuación de seguro podrás lograrlo:



Materiales: cartón grueso de cajas, cartón de cajas variado, enduido plástico, masilla de pared o yeso, plasticola o cola de carpintero, pintura acrílica o látex, y herramientas como cutter, tijeras, espátula, pinceles y una lija fina.

El paso a paso

Preparar la base y las piezas



La base: Corta un rectángulo o cuadrado de cartón bien grueso y firme del tamaño que quieras tu cuadro. Si es muy flexible, puedes pegar dos capas de cartón cruzando el sentido de las vetas para que no se doble con la humedad. Las formas: Corta tiras, círculos, semicírculos o formas orgánicas abstractas en los otros restos de cartón.

Componer el diseño



Crea niveles colocando unas formas sobre otras. Combina texturas lisas con las zonas corrugadas. Una vez que te guste la composición, pega todo con cola de carpintero y déjalo secar bien con algo de peso encima para que quede plano.

Aplicar la textura



Opción A (Suave y minimalista): Con una espátula o tarjeta vieja, unta una capa fina de enduido plástico sobre todo el cuadro. El objetivo es suavizar los bordes cortados del cartón y unificar la pieza, pero dejando que se sigan notando los distintos niveles. Opción B (Rústica y expresiva): Aplica el enduido de forma más gruesa y usa un pincel viejo, una esponja o un tenedor para crear líneas, surcos o imperfecciones sobre la pasta fresca. Deja secar por completo (puede tardar un día entero según el grosor).

Lijado y pintura

