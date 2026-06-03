Ideas DIY: Cómo hacer especieros colgantes para la cocina con frascos de mermelada

En la actualidad, el reciclaje y el suprarreciclaje (upcycling) son prácticas que son analizadas como una forma de terapia ocupacional y mental. Esto se debe a que estimulan la creatividad, fomentan el enfoque pleno y reducen los niveles de ansiedad al canalizar el estrés en una actividad manual productiva.

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Ambas se enfocan en transformar objetos en desuso u ordenarlos para su reutilización. Este proceso, afirman fuentes consultadas, brinda una profunda satisfacción emocional al alinear las acciones personales con el cuidado del medio ambiente, transformando una simple tarea doméstica en un acto con sentido, control y un impacto positivo tangible.

¿Qué son las ideas DIY?

Es en torno a estos temas que ha tomado protagonismo la sigla DIY (en inglés) que se traduce como "Hazlo tú mismo". En el presente, cuando se habla de ideas DIY se hace referencia a la práctica de crear, modificar, reparar o personalizar objetos por uno mismo, sin la intervención directa de expertos o profesionales.

En lugar de comprar un producto terminado, la filosofía del DIY fomenta que las personas utilicen sus propias manos, herramientas y altas dosis de ingeniosidad para dar vida a sus proyectos, resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

Especieros con frascos de mermelada

El concepto DIY abarca una enorme variedad de proyectos que van desde la artesanía, la costura y el suprareciclaje de materiales cotidianos, hasta reformas del hogar, jardinería y mantenimiento técnico. Es por eso que, en esta oportunidad, Gemini nos propone activar nuestra creatividad para reutilizar frascos de mermelada.

La idea es armar nuestros propios especieros colgantes mediante ideas DIY porque es una propuesta ecológica, ahorra espacio en la mesada y le da un toque rústico o moderno a la cocina. Para eso, a continuación se detallan tres formas creativas para conseguirlo:

Colgantes bajo la alacena (Los "Atornillados"): Esta opción es ideal para aprovechar el espacio muerto que queda justo debajo de los muebles aéreos de la cocina. Las tapas quedan fijas y los frascos se enroscan y desenroscan.

Materiales

Frascos de mermelada (con sus tapas de metal).

Tornillos cortos para madera (tipo Fix) y arandelas.

Destornillador o atornillador eléctrico.

Clavo grueso y martillo.

Paso a paso

Perforar las tapas: Con el clavo y el martillo, hacé dos agujeros pequeños en el centro de cada tapa de metal (separados por un centímetro). Esto evitará que la tapa gire cuando enrosques el frasco. Presentar el espacio: Presentá las tapas debajo de la alacena, dejando suficiente espacio entre ellas para que tus manos puedan agarrar los frascos cómodamente. Fijar las tapas: Colocá una arandela en cada tornillo (para que la cabeza del tornillo no zafe por el agujero) y atornillá las tapas directamente a la base de madera de la alacena.

Al estilo "Huerta Flotante" (Con abrazaderas y madera): Si tenés una pared libre, podés armar un panel vertical hermoso usando una madera recuperada y abrazaderas metálicas.

Materiales

Una tabla de madera (puede ser de un palet o cajón de verdura lijado).

Abrazaderas de metal para tuberías (del diámetro del cuello de tus frascos).

Tornillos pequeños.

Destornillador.

Paso a paso

Preparar la madera: Lijá bien la tabla. Podés dejarla al natural, darle una mano de barniz o pintarla para que combine con tu cocina. Fijar las abrazaderas: Presentá las abrazaderas sobre la madera de forma simétrica (en fila o en zigzag). Atornillá el centro de la abrazadera a la madera. Colocar los frascos: Pasá el cuello del frasco por la abrazadera y ajustá el tornillo de la abrazadera con el destornillador hasta que el frasco quede firme, pero no tanto como para romper el vidrio. Colgar el panel: Amurá la madera a la pared con dos tarugos y ganchos. Para recargar las especias, simplemente desenroscás la tapa (los frascos quedan fijos en la pared).

Colgantes con cuerda o macramé (Estilo Boho-Chic): Si buscás algo más rústico y no querés perforar muebles ni maderas, podés colgarlos individualmente de una barra de cocina existente utilizando hilo de yute o soga fina.

Materiales

Hilo de yute, cuerda fina o alambre maleable.

Tijeras y pinza (si usás alambre).

Paso a paso