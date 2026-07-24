MasterChef 24/7: la deliciosa receta de chiles jalapeños rellenos de chicharrón del Chef Herrera

Si buscas una botana diferente, con mucho sabor y un toque gourmet, el Chef Herrera tiene la opción ideal. El famoso juez de MasterChef 24/7 compartió en sus redes sociales esta receta de chiles jalapeños rellenos de chicharrón prensado, acompañados de una cremosa salsa de cilantro y aguacate que eleva por completo el platillo. Estos son los ingredientes y el paso a paso para elaborar la deliciosa preparación.

MasterChef 24/7: receta de chiles jalapeños rellenos con el estilo del Chef Herrera

Durante la preparación, el Chef Herrera aseguró que esta combinación es un verdadero "suceso gastronómico", gracias al equilibrio entre el picor del jalapeño, el intenso sabor del chicharrón prensado y el toque fresco de la crema de cilantro con limón.

Esta es la receta del Chef Herrera para acompañar una carne asada al estilo MasterChef México|Facebook Chef Herrera

Ingredientes:

Base



Chiles jalapeños

Guiso de Relleno (Chicharrón Prensado)



Chicharrón prensado

Alcaparras

Cebolla

Vino blanco

Caldo de pollo

Jengibre

Mezcla de especias: Tomillo, orégano y laurel

Crema de Cilantro y Aguacate

Aguacate

Crema



Cilantro

Caldo de pollo

Jugo de limón

Sal

El Chef de MasterChef 24/7 recomienda disfrutar estos jalapeños rellenos como botana durante una carne asada, una reunión con amigos o para acompañar una copa de vino blanco o una cerveza bien fría. Aunque el chile conserva un nivel de picor característico, el contraste con la crema de aguacate y cilantro ayuda a equilibrar los sabores y hace que cada bocado resulte cremoso, intenso y lleno de personalidad.

MasterChef México: ¿Cómo preparar los chiles jalapeños rellenos de chicharrón del Chef Herrera?

El primer paso consiste en elaborar el relleno. En una sartén se sofríe cebolla y se incorpora el chicharrón prensado junto con alcaparras, jengibre, una mezcla de especias integrada por tomillo, orégano y laurel, además de caldo de pollo. Después de cocinar durante unos 10 minutos, se agrega vino blanco para terminar de guisar todos los ingredientes y concentrar los sabores.

Mientras el relleno termina de cocinarse, se prepara una crema que servirá como base del platillo. Para ello se licúan aguacate, crema, cilantro fresco, caldo de pollo, jugo de limón y sal hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

Una vez listos, los chiles jalapeños previamente asados, limpios y desvenados se rellenan con el guiso de chicharrón prensado y se sirven sobre una generosa capa de la crema de cilantro. Como toque final, puede añadirse un poco más de la salsa encima para aportar frescura y una presentación más vistosa.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.