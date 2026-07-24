Cómo reemplazar las clásicas bolsas de plástico guardadas en un cajón con estas 3 ideas más prácticas

Las bolsas de plástico son de lo más comunes en una cocina, ya que se van acumulando cada que vamos al supermercado o con las visitas a los tianguis para comprar ingredientes frescos. Y aunque resulta muy práctico tener al menos un par que sirvan para ir guardando productos o juntando basura, lo cierto es que cuando la acumulación se vuelve exagerada, se convierte en un auténtico problema y lo mejor es ir buscando soluciones para reemplazarlas y así ir generando menos desechos.

¿Cómo reemplazar las bolsas de plástico de la cocina? 5 ideas que son funcionales y amigables con el ambiente

Costales de tela . Ahora que las tiendas ya cobran las bolsas de plástico , hay personas que prefieren llevar sus propias herramientas para transportar sus cosas y así no tener que estar gastando en cada salida. Y una de las alternativas más populares son los costales de tela, que tienen la misma estructura de las bolsas, pero con mayor resistencia y se pueden ir limpiando para usar de distintas maneras. Las mejores 3 ideas para reemplazar las bolsas de plástico en la cocina|Canva

Cajas organizadoras . En caso de que no estés seguro de reemplazar las bolsas de plástico porque te sirven para mantener el orden, siempre está la opción de apostar por cajas organizadoras que tengan buen espacio para organizar y quepan perfectamente bien en los cajones . De esta manera podrás poner trastes, cucharas, ingredientes y cualquier otro artículo. Además, son fáciles de limpiar y hasta puedes llevar una en la cajuela para cuando vayas de compras.



. En caso de que no estés seguro de reemplazar las bolsas de plástico porque te sirven para mantener el orden, siempre está la opción de apostar por . De esta manera podrás poner trastes, cucharas, ingredientes y cualquier otro artículo. Además, son fáciles de limpiar y hasta puedes llevar una en la cajuela para cuando vayas de compras. Toppers de plástico resistentes. Si eres de los que siempre compra comida para llevar y quieres empezar a reducir la cantidad de desechables que utilizas, prueba comprando un juego de tuppers de plástico con tapa hermética y de buena resistencia . Así tendrás la oportunidad de irlos lavando entre cada uso y llevarlos para que te pongan tus alimentos, con la confianza de que no se van a derramar y se mantendrán calientitos.



Las mejores 3 ideas para reemplazar las bolsas de plástico en la cocina|Canva

Y listo, con estas sencillas ideas para que las bolsas de plástico dejen de ser un estorbo en la cocina, irás transformando los espacios para que tengan más orden e incluso reducirás tu huella personal de desechos. Esto porque se estima que en México, una persona utiliza un promedio de 180 bolsas por año, según datos de Greenpeace.