Javi Márquez: cuál es el nivel de estudios de Big Papi, participante de Survivor México La Reliquia en Llamas

La semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas reveló a Javier Márquez como uno de los Sobrevivientes de la temporada 2026. Este nombre rápidamente resonó entre los seguidores de Azteca UNO, ya que se trata de un exparticipante de Exatlón México y que desde su primera aparición se ganó el cariño de los televidentes gracias a su simpática personalidad y entrega en todas las pruebas.

Estas aptitudes físicas no son coincidencia, pues "Big Papi" no solo es un apasionado del deporte, sino que también se formó profesionalmente en este rubro y con el paso de los años se ha ido especializando en la docencia. De acuerdo con una entrevista que dio para el canal de YouTube de la UNITEC, cursó la carrera de Cultura Física y Deportes, con la que adquirió todos los conocimientos y teoría necesarias para desarrollarse.

¿A qué se dedicaba Javier Márquez antes? Así era la vida del Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Fue en la segunda temporada de Exatlón México cuando Javi Márquez hizo su primera aparición e inmediatamente destacó entre otros atletas gracias a su rapidez y habilidad en los circuitos. Y es que además de que tiene formación en Cultura Física y Ejercicio, "Big Papi", que ahora brilla en Survivor México La Reliquia en Llamas, solía dedicarse al futbol amateur, algo que trae en la sangre desde chico pues junto a su hermano practicaba esta disciplina.

A la par de los proyectos televisivos de los que ha formado parte, Javier Márquez es profesor de Educación Física para niños de secundaria y preparatoria, una actividad que él mismo ha revelado, lo hace sentir sumamente satisfecho por poder compartir su conocimiento y pasión con sus alumnos. Al igual que Erick, uno de sus rivales en Survivor México, trabajó como cargador, pues atravesó por un mala racha en lo económico y buscó la forma de sacar dinero para mantener a su familia.

Javier Márquez tiene formación profesional en el deporte|ESPECIAL

¿Por qué le dicen "Big Papi" a Javier Márquez de Survivor México La Reliquia en Llamas?

El sobrenombre de Javier Márquez no es nuevo, sino que en realidad tiene un significado muy especial porque se debe a la faceta de padre dedicado que siempre muestra y la forma en que le dedica todas sus victorias a su hija Abby. Se le empezó a llamar de esta forma durante su participación en Exatlón México, cuando Antonio Rosique lo bautizó como "Big Papi" inspirándose en el instinto protector que lo caracteriza y que lo consolidó como uno de los líderes más queridos del equipo azul.