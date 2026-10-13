Rosa Saito tenía 68 años cuando decidió explorar una profesión que nunca había ejercido. La brasileña, originaria de São Paulo, había criado a sus 3 hijos y enviudado en el año 2000, después de 20 años de matrimonio. En 2019, varios fotógrafos y agentes de casting se acercaron a ella en la calle para sugerirle que probara suerte en el modelaje. Un año después, a los 69, consiguió su primer trabajo para una marca de cosméticos, como lo son estos 3 maquillajes para ojos que cuestan menos de 200 pesos y pintan mejor que uno de marca.

De criar a 3 hijos al modelaje

Antes de iniciar su carrera en la moda, como el peinado que puso en tendencia Belinda, Saito asumió responsabilidades familiares desde muy joven. A los 22 años se convirtió en la principal cuidadora de su madre, quien sufrió un accidente cerebrovascular. Más adelante, tras la muerte de su esposo en 2000, se hizo cargo de la crianza de sus 3 hijos, según The Guardian.

Mujer de 69 años comenzó una carrera como modelo después de criar a 3 hijos y decidió que todavía podía cumplir sus propios sueños|@rosa.saito

La modelo atribuyó parte de su aspecto físico a los cuidados que mantuvo durante su vida, ya que nunca se ha sometido a una cirugía estética.

La mujer de 69 años en la Semana de la Moda

En 2020, cuando tenía 69 años, Saito consiguió su primera oportunidad profesional en una campaña para una marca brasileña de cosméticos. La experiencia la puso frente a un equipo de producción y le permitió aplicar lo que había aprendido durante las audiciones anteriores.

Su carrera continuó con trabajos para marcas de ropa, productos cosméticos y editoriales de revistas. En 2022 debutó en la Semana de la Moda de São Paulo, uno de los acontecimientos destacados del calendario brasileño.

La experiencia de la modelo muestra que algunas oportunidades profesionales pueden aparecer después de la edad en la que tradicionalmente comienza una carrera como modelo. Sin embargo, su historia no implica que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder a la industria.