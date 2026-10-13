5 plumones de colores de K-Pop Demon Hunters que debes tener si eres fan

Las Guerreras K-Pop siguen siendo muy populares por lo que todos los pequeños quieren llevarlas a todos lados. En la película donde aparecen estos personajes lo que se destacan son los colores, el vestuario y todo lo estético.

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En este caso te vamos a contar sobre los plumones de colores que debes tener si eres fan de Las Guerreras K-Pop. Los colores son esenciales para poder inspirarte en estos personajes.

¿Cuáles son los plumones de colores de las Guerreras K-Pop?

El Rosa Neón (Influencia Demoníaca)

Sin dudas, el color rosado es uno de los que más prevalece cuando la presencia de los demonios empieza a crecer. Es entonces que la podemos ver en luces, carteles y la ambientación. Con este tono vas a obtener un toque místico, poderoso y con actitud.

Este color está muy presente.|Pinterest

El Azul Huntrix (Protección y Bien)

El color que es oficial de las cazadoras es el azul ya que simbolizan el bien y la protección. Ante esto debes tener en cuenta que no te falte el plumón azul eléctrico o azul rey que te lleva a los trajes y la magia de las protagonistas combatiendo las sombras.

El Morado Eléctrico (Estética Rumi)

Para las fanáticas de Rumi pues su color característico es el morado que se combina con negro y amarillo. Así es que los plumones morados o magentas eléctricos capturan a la perfección esa estética "guerrera neón" que define la identidad visual del grupo.

El Dorado o Amarillo Vibrante (Transformación)

Cuando las protagonistas están en protección completa y se transforman pues el dorado está más que presente. No te puede faltar el resaltador o plumón amarillo brillante que brinda un destello de energía y luz que rompe con los tonos oscuros.

Este es un infaltable. |Pinterest

Tonos Pasteles con Brillo (Viba Idol)

Por último, tenemos los colores pasteles que son parte de la moda y el estilo de las Guerreras K-Pop. Si eres fan de estos personajes pues debes tener rosas suaves, lilas y blancos para obtener el lado más tierno y delicado de las protagonistas cuando están sobre el escenario.