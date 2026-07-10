Ideas DIY: 3 ideas para crear soportes para celular con casetes viejos reciclados

Las ideas DIY siguen pisando fuerte y cada día más personas llegan hasta las redes sociales en busca de tutoriales y consejos para elaborar, con sus propias manos, objetos de decoración para el hogar o para darle una nueva vida a elementos en desuso.

Ventaneando | Programa completo 9 de julio de 2026

El movimiento DIY se desprende de la frase “Hazlo tú mismo” y ese es el significado de las siglas (en inglés). Se trata de la unión entre las manualidades y el reciclaje ya que, en su gran mayoría, los proyectos invitan a tomar objetos en desuso y, con creatividad, darles una nueva oportunidad.

¿Cómo hacer un soporte para celular?

Es por lo señalado anteriormente que se estima que los proyectos parecen ser infinitos y es que materiales para reciclar hay muchos y posibilidades de creación también. De este modo, las ideas DIY se presentan como una interesante opción para poner a prueba nuestra imaginación, dedicar un momento del día a la ejercitación de la mente y alejarnos un poco de las aceleradas rutinas y situaciones de estrés.

Ante esto, hoy te presentamos 3 ideas DIY que proponen crear soportes para celular a partir de casetes viejos reciclados. Con herramientas básicas y sin necesidad de conocimientos específicos, puedes darles a estos elementos una nueva utilidad:

El Soporte "Exprés" (Sin herramientas)

Materiales: Solo 1 estuche de casete vacío.

Paso a paso



Abre el estuche completamente hacia atrás, girando la tapa unos 270 grados (más allá de su apertura habitual de 90°). Apoya el estuche sobre la mesa en forma de "V" invertida. La solapa pequeña que solía sostener el lomo del casete ahora quedará apuntando hacia arriba. Coloca tu celular de forma horizontal apoyado en esa pequeña solapa. ¡Listo! Ya tienes un ángulo de visión perfecto para ver videos.

¿Casetes y celulares?

Tras la primera idea compartida, surgen otros proyectos con casetes para que tu celular tenga en donde estar seguro. La siguiente idea DIY se llama "Trío Vintage" y es un soporte robusto de escritorio:



Materiales: 3 casetes viejos y pegamento fuerte (silicona caliente o pegamento universal de contacto).

Paso a paso



La base: Coloca dos casetes planos sobre la mesa, uno al lado del otro, y pégalos por sus cantos para formar una base doble y firme. El respaldo: Toma el tercer casete y pégalo de forma vertical (parado) sobre la base que armaste. El truco de estabilidad: No lo pegues justo en el borde; colócalo unos 1.5 cm o 2 cm hacia atrás. Ese espacio libre en la base será el "canal" donde encajará el grosor de tu teléfono, mientras que el casete vertical servirá de respaldo.

Finalmente, la última idea DIY que te compartimos invita a crear un soporte de celular individual pero con topes de corcho. Para concretarla necesitas un casete, un corcho de vino, cúter y pegamento.

Paso a paso

