Doctora de Roro explica que la influencer no tenía ayuda en el casco de ‘La Velada del Año’

La polémica generada por el casco de la influencer española en 'La Velada del Año' ha generado mucho ruido por los usuarios, provocando un fuerte debate de si la creadora de contenido había recibido ayuda ante el encuentro de boxeo.

Ante la situación que se ha generado, la doctora de Roro ha decidido hablar al respecto, hablando más a detalle sobre la protección que se usó en el rostro.

¿Qué pasó en 'La Velada del Año'?

La doctora de Roro, Bea de Paz, desde YouTube decidió hablar al respecto, explicando que ella forma parte del equipo médico de 'La Velada del Año' desde hace 3 años, quien aprobó el casco, explicando que se basaron en las reglas de boxeo amateur en España.

Dentro de las declaraciones que realizó, detalló que ella fue la primera en ver el casco de la influencer, analizando las características que tenía el aditamento en el rostro para verificar que cumpliera con los estándares establecidos.

Además, dentro de las declaraciones que realizó, explicó que la careta que usó la creadora de contenido, más que beneficiarle, traía muchas desventajas para ella.

Por lo tanto, aceptó que se usara en el evento, además de que lo puso a prueba en su hija, quien igualmente practica box amateur, observando que no había una diferencia entre ese equipo y los demás.

¿Por qué Roro usó muletas?

Recordemos que en el 2025, la influencer española participó en 'La Velada del Año V', donde se enfrentó contra Abby. Durante sus entrenamientos, la joven creadora de contenido sufrió de una fractura en el pie, por lo que tuvo que hacer uso de muletas para poder moverse con facilidad.

Aunque su lesión fue grave, eso no le impidió enfrentarse en el cuadrilátero; sin embargo, perdió ante su adversaria. Después continuó con su recuperación. Con las declaraciones de la doctora de Roro, se da a conocer que las decisiones sobre su casco fueron realizadas por los médicos del evento; hay que esperar para ver la reacción de los internautas sobre las fuertes declaraciones.