Cómo reemplazar las clásicas cortinas con ojales por estos 3 modelos más modernos y elegantes

Las clásicas cortinas con ojales, reconocibles por sus aros metálicos visibles, están perdiendo protagonismo frente a modelos que priorizan líneas más limpias, telas con mejor caída y acabados elegantes. En 2026 hay opciones que integran mejor las telas con la arquitectura del ambiente y potencian la sensación de amplitud.

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Esta tendencia forma parte de una evolución en el diseño de interiores que busca vestir las ventanas de manera más sutil y sofisticada. La American Society of Interior Designers (ASID) destaca que los textiles cumplen un papel fundamental en el confort y la estética de una vivienda.

La elección del sistema de cortinas puede transformar por completo la percepción de un espacio. Estas son 3 opciones que son tendencia en 2026.

Los 3 modelos de cortinas que están reemplazando a las cortinas con ojales en 2026

Los nuevos sistemas de confección buscan que la tela sea la protagonista, ocultando los mecanismos de sujeción y logrando pliegues más naturales.



Cortinas de onda perfecta (Wave): este sistema crea pliegues uniformes y continuos que aportan una imagen minimalista y elegante. Es una de las opciones favoritas en proyectos contemporáneos por su caída ordenada y su capacidad para aprovechar mejor la luz natural.

Cortinas con riel oculto: en lugar de una barra visible, utilizan un riel instalado en el techo o empotrado, lo que genera un efecto visual limpio y hace que la tela parezca salir directamente del cielo raso. Además, contribuyen a que la habitación se perciba más alta.

Cortinas con pliegue francés (Pinch Pleat): confeccionadas con pliegues cosidos en la parte superior, ofrecen un acabado clásico renovado que combina perfectamente con ambientes contemporáneos, clásicos o de estilo hotel boutique.

Los diseñadores recomiendan complementar estos sistemas con telas de lino, algodón o mezclas de fibras naturales para conseguir un resultado más ligero y atemporal.

¿Por qué estas cortinas son tendencia en diseño de interiores?

Más allá de su función práctica, las cortinas se han convertido en un elemento clave para definir el estilo de una habitación. Los especialistas explican que los nuevos sistemas aportan beneficios tanto estéticos como funcionales. Estas son sus principales ventajas:



Apariencia más sofisticada: los mecanismos de sujeción quedan ocultos o pasan a un segundo plano, permitiendo que la tela sea la protagonista.

los mecanismos de sujeción quedan ocultos o pasan a un segundo plano, permitiendo que la tela sea la protagonista. Mejor caída del tejido: los pliegues uniformes crean una sensación de orden y elegancia.

los pliegues uniformes crean una sensación de orden y elegancia. Mayor sensación de altura: instalar los rieles cerca del techo hace que las ventanas parezcan más grandes y los ambientes más amplios.

instalar los rieles cerca del techo hace que las ventanas parezcan más grandes y los ambientes más amplios. Versatilidad decorativa: estos modelos se adaptan a estilos minimalistas, escandinavos, contemporáneos o clásicos renovados.

estos modelos se adaptan a estilos minimalistas, escandinavos, contemporáneos o clásicos renovados. Mejor aprovechamiento de la luz: al abrirse de forma uniforme, permiten regular con mayor precisión la entrada de iluminación natural.

Los expertos en diseño de interiores aconsejan instalar las cortinas desde el techo hasta pocos centímetros del suelo para potenciar la verticalidad del ambiente y lograr un efecto visual más elegante. Para los profesionales del sector, las ventanas son uno de los elementos con mayor impacto en la decoración del hogar.