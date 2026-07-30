El psicólogo estadounidense Albert Ellis, creador de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), planteó que las emociones difíciles no aparecen únicamente por los acontecimientos que vivimos, sino por la manera en que interpretamos esas experiencias. De acuerdo con un artículo de Albert Ellis Institute, según su teoría, muchas personas aumentan su malestar al convertir deseos o preferencias en exigencias absolutas. Estas ideas rígidas suelen aparecer en forma de “debo”, “tengo que” o “la vida debería ser diferente”, generando culpa, enojo y frustración.

Los 3 grandes “debo” de Albert Ellis que pueden afectar tu bienestar

“Tengo que hacerlo bien” (y recibir aprobación). Esta exigencia aparece cuando una persona siente que debe tener éxito, ser competente, evitar errores y agradar a todos constantemente.

Cuando algo sale mal, puede interpretarlo como una señal de fracaso personal, provocando culpa intensa, vergüenza o una sensación de no ser suficiente.

Albert Ellis proponía cambiar esta idea por una más flexible: “Me gustaría hacerlo bien, pero equivocarme no significa que no tenga valor”.

Albert Ellis, psicólogo estadounidense: “Estos 3 grandes ‘debo’ son la causa principal del sufrimiento emocional”|Canva “Tienes que tratarme bien” (como yo espero). Esta creencia surge cuando esperamos que los demás actúen siempre con justicia, amabilidad o consideración hacia nosotros.

De acuerdo con un artículo de REBT Network, aunque es válido desear respeto, convertirlo en una obligación absoluta puede generar enojo constante, resentimiento y frustración, porque no podemos controlar las decisiones o comportamientos de otras personas.

Una alternativa más saludable sería pensar: “Prefiero que me traten bien, pero acepto que las personas pueden actuar de otra manera”. “El mundo debe ser fácil” (sin problemas ni obstáculos). Esta exigencia aparece cuando creemos que la vida debería desarrollarse sin dificultades, pérdidas, errores o momentos incómodos.

Al enfrentarnos a situaciones inevitables, como cambios, fracasos o incertidumbre, puede surgir una baja tolerancia a la frustración y una sensación de desesperanza.

Albert Ellis planteaba que aceptar las dificultades no significa disfrutarlas, sino reconocer que forman parte de la experiencia humana.

Cómo transformar estos pensamientos según Albert Ellis