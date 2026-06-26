Ideas DIY: 3 increíbles opciones para reutilizar las tapas de botellas de plástico

Diariamente son desechadas una gran cantidad de tapas de botellas plásticas. Estas piezas son ideales para crear nuevos objetos prácticos para la vida diaria por lo que ideas DIY tiene las mejores recomendaciones.

El poder reciclar nos permite reducir la cantidad de residuos que se generan a diario. Las tapas son fabricadas con plásticos resistentes por lo que tienen una interesante vida útil.

¿Cómo reciclar tapas de botellas?

Cesto organizador para pequeños objetos

Una de las geniales ideas es convertir las tapas de

plásticos en un cesto para organizar distintos artículos del hogar. Como estas piezas poseen forma circular puedes unirlas para obtener una estructura firme con la capacidad de almacenar diferentes objetos y accesorios del hogar. Es una forma de mantener el orden y dar vida a los materiales.

Este canasto es funcional.|Pinterest

Elaborarlo es sencillo ya que tienes que pegar las tapas unas con otras utilizando silicón caliente o algún adhesivo resistente. Comienza formando una base circular o cuadrada para luego levantar las paredes. Lo positivo es que puedes crear diferentes diseños con distintos colores.

Maceta decorativa con efecto mosaico

Otra increíble idea es transformarlas en la capa exterior de una maceta. Es una buena opción para los amantes de la jardinería y desean darle su toque personal a sus plantas. En este caso las tapas pueden colocarse sobre la superficie exterior de una maceta de barro o plástico para crear patrones geométricos, figuras decorativas o un efecto de mosaico artesanal.

Esto no solo cambia el aspecto de la maceta, sino que también las hace más resistentes. Puedes colocarlas en un balcón, terraza o jardín, ya que la maceta reciclada se convierte en un elemento decorativo que llama la atención por su creatividad y originalidad.

Lámpara hecha con tapas recicladas

Por último, tenemos esta idea que nos permite crear una lámpara. Debido a que hay tapas de diversos colores se crear una pantalla que produzca juegos de luces y sombras al encenderse. Este tipo de proyecto es ideal para dar un toque moderno a una habitación, estudio o área de lectura.

Esta lampara es ideal.|Pinterest

Lo que debes hacer es perforar las tapas y unirlas con un hilo resistente o alambre fino para ir formando cadenas o paneles decorativos. Luego los colocas alrededor de una estructura circular o una pantalla vieja que servirá como base. Para mayor seguridad, se recomienda utilizar focos LED, ya que generan menos calor.