Ideas DIY: Cómo hacer un mini invernadero a partir de botellas de plástico

Quienes han incursionado en el mundo del reciclaje de seguro habrán aprendido a observar a su alrededor. Esto hace referencia a que ahora pueden saber qué materiales pueden reciclarse y, en el mejor de los casos, ser reutilizados por nosotros mismos para transformarlos en un elemento decorativo.

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Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son las que nos ayudan en esta tarea y es que sus proyectos, por lo general, utilizan como materia prima objetos y materiales en desuso que pueden reciclarse. Al respecto, hoy destacamos una propuesta que interesará y mucho a quienes aman las plantas o se ilusionan con sembrar algunas verduras.

¿Cómo hacer un mini invernadero?

La idea DIY que toma el protagonismo en esta oportunidad es la creación de un mini invernadero a partir de botellas de plástico. Lo primero que hay que saber es que un mini invernadero es una de las soluciones más prácticas para cultivar hortalizas, aromáticas o flores. Esto se destaca especialmente si contamos con un espacio reducido o si las condiciones climáticas externas son exigentes.

Por lo tanto, a continuación se detalla el paso a paso para poder hacerlo y para el cual se requiere, principalmente, de una botella de plástico transparente de 2 o 3 litros y unas tijeras o cúter.

Paso a paso



Cortar la base: Corta los 3-4 cm inferiores de la botella y deséchalos (o úsalos como plato pequeño). Colocación: Clava la botella directamente sobre la tierra cubriendo el brote. Control de clima: Con tapa: Mantiene la máxima humedad e incubación (ideal para germinar). Sin tapa: Permite ventilación para evitar hongos cuando la planta empieza a crecer o hace calor.

De botella a mini invernadero

Si la idea DIY señalada te pareció interesante, se presenta a continuación otro método que permite, con nuestras propias manos, crear un mini invernadero horizontal y de cama baja. Esta propuesta es ideal para germinar varias semillas en semilla de una sola vez o para esquejes:

Materiales



Botella de plástico grande (de preferencia de 3 a 5 litros, o un bidón de agua).

Tijeras.

Sustrato y semillas.

Paso a paso

