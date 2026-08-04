Ideas DIY: Cómo hacer un macetero autorregante a partir de bidones de agua de cinco litros

Tener tiempo disponible o hacerse un tiempo en medio de las pesadas rutinas, pueden convertirse en una excelente oportunidad para dejar que nuestra imaginación y poder creativo se expresen. Eso es lo que promocionan las ideas DIY (Hazlo tú mismo) y que se detallan en redes sociales y demás plataformas.

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Al respecto, una idea DIY invita a crear un macetero autorregante a partir de bidones de agua de cinco litros. El proyecto une la posibilidad de reciclar con la de crear objetos con un fuerte sello de originalidad.

¿Cómo hacer un macetero autorregante?

Un macetero autorregante es un contenedor diseñado con un depósito integrado de agua en la base que provee humedad constante a la planta mediante capilaridad, sin necesidad de regar a diario. La idea DIY que se detalla a continuación nos enseña cómo hacerlo y no requiere de grandes conocimientos ni herramientas especiales:

Materiales

1 bidón de agua de 5 litros (vacío y limpio).

Cúter o tijeras bien afiladas.

Un trozo de cuerda de algodón, tela o una remera vieja cortada en tira (el algodón es clave para una buena capilaridad).

Clavo o punzón (y un encendedor o vela para calentarlo).

Sustrato fértil y liviano (ideal mezcla con perlita o turba).

Planta o semillas.

Paso a paso

El corte del bidón



Marca el bidón alrededor de su circunferencia, unos 3 a 5 cm por debajo de donde empieza la manija (aproximadamente a la mitad o un poco más arriba). Corta con el cúter. Te quedarán dos partes: Parte superior (Embudo): Contendrá la tierra y la planta. Parte inferior (Base): Funcionará como el depósito de agua.

Preparar el drenaje y la mecha



Toma la tapa del bidón y, usando el clavo caliente, hazle un orificio central de aproximadamente 1 cm de diámetro. Pasa la tira de algodón por el agujero de la tapa, asegurándote de que quede un nudo en el lado interno (el que queda dentro del embudo) para que no se deslice. Medida de la mecha: Debe sobresalir unos 10 cm hacia abajo (para llegar al fondo del depósito de agua) y unos 10-15 cm hacia arriba (para quedar sumergida entre las raíces y el sustrato).

De bidón de agua a macetero autorregante

Hasta aquí los primeros pasos de esta idea DIY que de seguro traerá grandes beneficios a tu jardín. Además, concretarlo será una experiencia muy enriquecedora y el tiempo empleado en el proceso lo dotará de un valor especial para quien lo lleve adelante, sin descuidar los últimos pasos a seguir:

Ensamblaje



Invierte la parte superior (el embudo con la tapa y la mecha puestas) y colócala dentro de la base inferior. Asegúrate de que el pico de la botella quede suspendido unos centímetros por encima del fondo para dejar espacio al agua.

Llenado y plantación

