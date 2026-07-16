Ideas DIY: 3 maneras de reciclar las latas de refresco y transformarlas en decoración

A diario se desechan una gran cantidad de latas de refresco que generan un volumen importante de residuos. Sin embargo, el mundo del reciclaje es bastante amplio por lo que tenemos ideas interesantes para darles un segundo uso.

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Con ayuda de tu creatividad podrás obtener objetos decorativos interesantes para personalizar cualquier espacio. Ahorra dinero y crea piezas únicas junto a tu familia.

¿Cómo reciclar las latas de refresco?

Antes de realizar estas ideas tienes que lavar las latas con agua y jabón para eliminar cualquier resto de bebida. En el caso de que el borde superior esté filoso utiliza una lija para metal o cúbrelo con una tira de silicón caliente, cinta decorativa o algún material protector para evitar cortaduras.

Convierte las latas en macetas para suculentas

Debido a su tamaño puedes crear macetas interesantes. Lo que debes hacer es lavarlas, retirar la etiqueta y realizar unos orificios en la base para facilitar el drenaje del agua.

Luego procede a pintarlas con aerosol, colocarle yute, tela o como tu más desees. Allí puedes colocar suculentas, cactus, hierbas aromáticas o pequeñas plantas de interior.

Estas macetas son hermosas.|Pinterest

Haz portavelas con diseños personalizados

Otra idea interesante es convertirlas en portavelas decorativos. Deberás llenar la lata con agua y congelarlas durante varias horas para evitar que el metal se deforme cuando realices las perforaciones.

Toma un clavo y un martillo para crear figuras, flores, estrellas o patrones geométricos. Luego vas a dejar que el hielo se derrita, seca la lata y decóralas. Coloca una vela LED o una vela pequeña en el interior entonces la luz saldrá por los orificios.

Mini teteras y ollas

Por último, podemos aprovechar el aluminio que es ligero y fácil de moldear. Así puedes crear pequeñas piezas ideales para decorar repisas, centros de mesa, jardines o incluso como recuerdo para una fiesta con temática vintage.

Estos elementos son muy tiernos.|Pinterest

Si quieres realizarlo marca de la parte inferior 4 cm y 3 cm según el tamaño de la lata. Marca la circunferencia y luego corta con ayuda de un cutter y retira los excesos con unas tijeras. Luego toma la parte superior y realiza un corte al costado (donde aproximadamente quema un anillo de la lata, pega con un adhesivo potente. Realiza un corte a la lata inferior para que pueda introducirse en la parte superior.