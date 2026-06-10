Ideas DIY: Cómo hacer un perchero de pared con ramas de árboles secas

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se encuentran en el centro de la escena, impulsadas por un presente en el que las largas rutinas laborales, el bombardeo mediático y el uso de dispositivos móviles presionan con fuerza al cerebro humano.

Noticias Estado De México del 9 de junio 2026

Estas propuestas, invitan a las personas a crear objetos a través de la reutilización de materiales y objetos en desuso. La clave está en darle lugar a la imaginación y poner en práctica nuestra creatividad, logrando no solo un resultado tangible sino una sensación de bienestar que dista mucho del estrés de cada jornada.

Reciclaje para la mente

Hablar de las ideas DIY tiene una estrecha relación con el reciclaje y la reutilización. Muchas fuentes bibliográficas las señalan como una terapia para la mente porque nos ayudan a poner nuestra atención en diferentes partes del proceso, motivo por el cual se reduce la ansiedad y se alivia el estrés diario.

#diydecoracion #decoracionsostenible #hechoamano #decoracionlowcost ♬ Carefree Days - Peaceful Reveries @rusticalm.home Perchero DIY con tronco natural 🪵✨ La naturaleza tiene todo lo que necesitamos para crear cosas bonitas 🌿 Con materiales naturales se pueden hacer mil cosas, y los troncos dan para muchas ideas… ¡que iréis viendo por aquí! 🤍 En este caso he hecho un perchero con un tronco y me encanta el resultado ☺️ Ha sido súper fácil de hacer y en un próximo vídeo os enseñaré la opción 2, con un tronco más gordito y otro tipo de enganches. Que me dices, ¿te animas a hacerlo? 👏🏼 #decoracionrustica

En este sentido, muchos coinciden en que reciclar y reutilizar, con imaginación y creatividad, se ha convertido en una nueva ayuda para nuestra mente. Cada vez más personas se suman a este movimiento y aprovechan las ideas DIY que proliferan en redes sociales y demás plataformas digitales.

¿Cómo hacer un perchero de pared?

Al parecer, cuando se trata de reciclaje y reutilización no hay límites. Es que las ideas DIY que encontramos ilustradas en tutoriales virtuales nos permiten descubrir que todo lo que nos rodea puede tener una segunda oportunidad si sabemos transformarlo.

Es por eso que, en esta oportunidad, a través de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) tomamos contacto con un proyecto DIY ecológico y que aporta un toque rústico o escandinavo a nuestro hogar. Se trata de la creación de un perchero de pared con ramas secas y para el cual nos ofrece una guía paso a paso para lograrlo:

Herramientas y Materiales

Ramas secas: Busca ramas caídas que sean firmes (madera de algarrobo, olivo o frutanles funciona genial si estás en zonas con estos árboles). Evita las que estén podridas o tengan agujeros de polillas.

Lija: De grano medio (120) y fino (240).

Tratamiento para madera: Barniz mate, laca al agua o aceite de lino (si preferís un acabado más natural).

Para el montaje: Tornillos, tacos (tarugos) para pared, taladro y destornillador.

Opcional: Una tabla de madera de descarte (para usar como base) o ganchos metálicos si quieres combinar estilos.

El paso a paso