El ingrediente de cocina que debes poner en las toallas para que queden como nuevas

El vinagre blanco es el ingrediente de cocina que puede ayudar a que las toallas recuperen su suavidad, absorción y frescura cuando comienzan a sentirse ásperas o conservan malos olores. Diversos especialistas en limpieza y cuidado textil señalan que su acidez contribuye a eliminar los residuos de detergente y minerales que se acumulan en las fibras con el uso y los lavados frecuentes.

Aunque muchas personas recurren al suavizante para mejorar el tacto de las toallas, expertos indican que un uso excesivo de este producto puede dejar una película sobre las fibras que disminuye su capacidad de absorción. En cambio, el vinagre blanco actúa como un agente limpiador suave que ayuda a remover esos depósitos sin dañar la tela cuando se emplea en la cantidad adecuada.

¿Por qué el vinagre ayuda a que las toallas queden como nuevas?

El principal componente del vinagre blanco es el ácido acético, una sustancia que, según la American Cleaning Institute (ACI), puede contribuir a disolver residuos minerales y restos de detergente acumulados durante el lavado. Además, la University of Illinois Extension explica que este líquido resulta útil para neutralizar algunos compuestos responsables de los malos olores en los tejidos (siempre que se utilice como complemento del lavado y no como sustituto del detergente).

Estos son sus principales beneficios:



Elimina residuos de detergente: ayuda a desprender los restos que permanecen adheridos a las fibras y que pueden endurecer las toallas con el tiempo.

ayuda a desprender los restos que permanecen adheridos a las fibras y que pueden endurecer las toallas con el tiempo. Neutraliza malos olores: gracias a su contenido de ácido acético, contribuye a eliminar los olores persistentes provocados por la humedad o la acumulación de residuos.

gracias a su contenido de ácido acético, contribuye a eliminar los olores persistentes provocados por la humedad o la acumulación de residuos. Recupera la suavidad: al limpiar las fibras, permite que el tejido vuelva a sentirse más esponjoso y agradable al tacto.

al limpiar las fibras, permite que el tejido vuelva a sentirse más esponjoso y agradable al tacto. Favorece la absorción: al reducir la acumulación de productos sobre las fibras, las toallas pueden recuperar parte de su capacidad para absorber agua.

La experta en limpieza Mary Gagliardi, conocida como Dr. Laundry y científica interna de Clorox, ha explicado que la acumulación de detergentes y suavizantes puede afectar el rendimiento de las toallas. Por eso recomienda realizar lavados de mantenimiento periódicos para eliminar esos residuos.

¿Cómo lavar las toallas con vinagre correctamente?

Los especialistas coinciden en que el vinagre debe utilizarse con moderación y nunca mezclarse directamente con lejía o cloro, ya que esa combinación puede generar gases peligrosos. Para obtener buenos resultados, sigue estos pasos:



Coloca las toallas en la lavadora sin sobrecargar el tambor para que puedan moverse libremente. Añade el detergente habitual en la cantidad recomendada por el fabricante. Vierte media taza (aproximadamente 120 ml) de vinagre blanco destilado en el compartimento destinado al suavizante o durante el ciclo de enjuague. Lava las toallas con agua tibia o caliente, siempre respetando las indicaciones de la etiqueta de cuidado textil. Seca completamente las toallas al aire libre o en secadora a temperatura adecuada para evitar la aparición de humedad y malos olores.

Cabe mencionar que si las toallas presentan una acumulación importante de residuos, algunos expertos recomiendan realizar un lavado únicamente con vinagre y agua caliente, sin suavizante, y posteriormente volver a lavarlas con detergente en un segundo ciclo. La American Cleaning Institute también aconseja evitar el exceso de detergente y de suavizante en cada lavado, ya que ambos productos pueden acumularse sobre las fibras y reducir la capacidad de absorción de las toallas.